Pavel Sivakov spreekt zich uit tegen Russische inval in Oekraïne

Pavel Sivakov heeft zich in een statement via Twitter uitgelaten over de situatie in Oekraïne. “Het waren moeilijke dagen, als je kijkt naar alles wat er momenteel aan de hand is”, aldus de Russische renner van INEOS Grenadiers.

“Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik totaal tegen de oorlog ben en dat ik niet kan begrijpen wat er zich afspeelt in Oekraïne. Al mijn gedachten zijn bij de de mensen van Oekraïne”, stelt Sivakov. Daarnaast wil ik ook dat mensen begrijpen dat de meeste Russen alleen vrede willen en nooit hebben gevraagd om dit, wij moeten niet gehaat worden vanwege onze afkomst.”

De 24-jarige coureur is niet de eerste Russische sporter die zich uitspreekt over het conflict. Tennissers Daniil Medvedev en Andrey Rublev kwamen ook al met een boodschap. Laatstgenoemde zette na zijn gewonnen halve finale in Dubai geen handtekening maar de boodschap “No war, please” op de camera.