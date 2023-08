Remco Evenepoel over rel: “Mijn papa en Patrick Lefevere zouden beter zwijgen”

Remco Evenepoel heeft voor het eerst gereageerd op het relletje tussen zijn vader en Patrick Lefevere. De jonge Evenepoel is duidelijk: “Iedereen zou beter zwijgen. Ze moeten mij gewoon mijn ding laten doen”, aldus de Belg bij Sporza.

Zaterdag was er een heuse rel tussen vader Evenepoel en manager van Soudal Quick-Step Patrick Lefevere. Patrick Evenepoel vertelde dat de Belgische ploeg nog een aantal stappen moet maken en als dat niet gebeurt dat de uittredende wereldkampioen volgend jaar in een andere ploeg zou kunnen rijden. Lefevere reageerde vervolgens scherp en counterde. Nu is Evenepoel zelf aan bod. “Ik weet goed genoeg wat ik moet doen.”

“Zowel mijn papa als Patrick zouden beter zwijgen”, is Evenepoel stellig. Verder had de Belgische kampioen het ook nog over het WK. “Het zal een lange en zware koers worden. Op dit parcours zijn we als Belgen sterker samen dan alleen. Als de finale vandaag vroeg wordt opengebroken, is dat niet per se een nadeel. De koers kan meteen ontploffen op de lokale rondes.”

