Roglic wint Luik-Bastenaken-Luik nadat Alaphilippe te vroeg juicht zondag 4 oktober 2020 om 17:00

Primoz Roglic heeft Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. In het derde monument van het seizoen klopte de renner van Team Jumbo-Visma Julian Alaphilippe, nadat de wereldkampioen te vroeg de handen in de lucht stak.

Vroege vlucht met negen

Een peloton van 175 renners vertrok om tien over tien onder natte en frisse omstandigheden aan een tocht van 257 kilometer door de Ardennen, waar de renners elf hellingen voor de wielen geschoven kregen. Tijdens het eerste wedstrijduur trokken acht renners ten aanval. Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Valentin Ferron en Paul Ourselin (Total Direct Energie), Michael Schär (CCC), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Gino Mäder (NTT) en Iñigo Elosegui (Movistar) kregen de ruimte van het peloton en zouden de vlucht van de dag gaan vormen.

Dat was echter buiten Mathijs Paasschens gerekend. De Nederlander van Bingoal-Wallonie Bruxelles probeerde in zijn eentje de oversteek te maken en slaagde in zijn missie. De kopgroep werd uitgebreid naar negen renners, die een maximale voorsprong van een kleine vijf minuten bij elkaar reden.

Van Avermaet valt uit de wedstrijd

Onderweg zorgden de nodige valpartijen voor tumult. Greg Van Avermaet kwam onderweg ten val na een botsing met een verkeerseiland en moest daardoor vroegtijdig de koers verlaten. Ook Adam Yates haalde de finish niet. Even later ging tijdens de afdaling van de Côte de Wanne ook onder meer Julian Alaphilippe onderuit, maar de wereldkampioen kon zijn weg vervolgen.

Trek-Segafredo bepaalde het tempo aan kop van het peloton. Na een tempoversnelling van Elosegui op de Wanne, spatte de kopgroep uiteen. Op de Côte de Stockeu was het Schär die er alleen vandoor ging. Met nog zeventig kilometer te gaan kreeg hij gezelschap van landgenoot Mäder, die tijdens de beklimming van de Col du Rosier Schär toch weer moest laten gaan. Schär ging solo verder, maar werd op de Côte de la Redoute met nog 36 kilometer te gaan ingerekend door het peloton.

Tijdens de beklimming was het Dries Devenyns die in dienst van kopman Alaphilippe het tempo hoog hield. Op weg naar Côte des Forges ging Michael Albasini in zijn laatste koers als prof nog even in de aanval. Zijn moment of fame bleek echter van korte duur. Vanaf de beklimming van Des Forges regende het aanvallen. Tot de Roche-aux-Faucons zou niemand er echter in slagen om te ontsnappen.

Demarrage Alaphilippe op de Roche-aux-Faucons

Op de scherprechter van de dag bepaalde Tom Dumoulin het tempo, toen op vijfhonderd meter van de top Alaphilippe een versnelling plaatste. Hirschi reed naar de Fransman toe, terwijl ook Roglic de aansluiting wist te maken. Op de uitloper na de top kwamen ook Pogacar en Kwiatkowski erbij.

Het bleef onrustig in de groep van vijf. Op elf kilometer van het einde plaatste Hirschi een versnelling, waarop aanvankelijk enkel Alaphilippe kon reageren. Pogacar en Roglic wisten zich terug te vechten, waarna er vier leiders richting Luik reden. Een grote groep achtervolgers (met daarin Mathieu van der Poel) slaagde er niet in om de aansluiting te maken. Superdaler Mohoric kwam nog op tien seconden, maar kwam te laat.

Roglic profiteert van beginnersfout Alaphilippe

In de straten van Luik leken er vier renners te sprinten om de overwinning, maar was het superdaler Mohoric die uit de achtergrond nog terug wist te komen. De Sloveen ging de sprint vroeg aan, maar werd snel geremonteerd door Alaphilippe. De Fransman zette zijn sprint in en hinderde onderweg Hirschi nadat hij van zijn lijn afweek.

Alaphilippe leek te gaan winnen, maar Roglic kwam als een duveltje uit een doosje alsnog langszij, waardoor hij alsnog de overwinning naar zich toetrok. Van der Poel won met overmacht de sprint van het achtervolgende peloton, wat hem de zesde plaats. Alaphilippe werd door de wedstrijdjury alsnog gedeclasseerd en werd teruggezet naar de vijfde plek in de uitslag.

