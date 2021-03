Adrie van der Poel: “Wat Mathieu gisteren deed, is veruit zijn strafste nummer ooit”

Adrie van der Poel noemde een week geleden de overwinning in Strade Bianche nog de mooiste zege van zijn zoon Mathieu op de weg. Inmiddels heeft de oud-renner, na het spektakelstuk in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico, zijn mening bijgesteld.

Op verzoek van het AD stelde de 61-jarige Van der Poel een week geleden zijn top drie samen van de mooiste overwinningen van zijn zoon Mathieu. “Elke overwinning heeft zijn eigen verhaal en is daardoor op een of andere manier speciaal. Toch kies ik voor Strade Bianche. Ik was niet in Italië, maar heb thuis rustig op de bank gekeken. Misschien zet ik deze zege wel op een omdat ik nog in het moment van de euforie zit. Maar óók omdat deze wedstrijd zo prachtig was. Mathieu zat daar met Tourwinnaars Pogačar en Bernal. Met de wereldkampioen Alaphilippe. Met Wout natuurlijk. Dat maakt het voor mij wel echt bijzonder, dat sterke deelnemersveld.”

In de maandageditie van Het Nieuwsblad, daags na de etappezege van Mathieu in Castelfidardo, in Tirreno-Adriatico, heeft hij zijn mening echter alweer bijgesteld. “Nou, dat lijstje kan dus in de prullenbak. Alles schuift een plaatsje op. Wat Mathieu gisteren in de Tirreno deed, is veruit zijn strafste nummer ooit. In dit deelnemersveld, met dit weer, op dat parcours, met zo’n finale en dan standhouden tegen de beste renners van de wereld: zelfs mij kan hij dus nog verbazen. Toch dit: ze spreken altijd van de Grote Drie. Dat klopt niet. Als ik Pogačar hier bezig zie, zou ik al minstens van de Grote Vier spreken.”

‘Wil Van Aert niet te veel?’

Van der Poel heeft gemengde gevoelens bij Van Aert, die in de Tirreno een keertje wilde proberen om voor een klassement te gaan. “Als je ziet hoeveel energie hem dit kost, terwijl hijzelf weet dat hij het tegen die echte puncheurs in de cols altijd moeilijk zal hebben: is dit dan wel verstandig? Moet dat? Het vraagt bovendien veel van je lichaam om voor het eindklassement te gaan. Nog meer bedenkingen krijg ik als ik naar zijn programma kijk. Eerst top in de winter, dan de Tirreno willen winnen, vervolgens de klassiekers, de Tour, een medaille op de Spelen, om uiteindelijk nog eens top te willen zijn op het WK: een zeer uitgebreid programma. Wil hij niet te veel?”