maandag 6 november 2023 om 11:17

Adrie van der Poel: “Nee, Mathieu had de Velo d’Or niet moeten winnen”

Adrie van der Poel vindt dat Tadej Pogacar de Velo d’Or had moeten winnen. Dat heeft de Nederlandse oud-renner verteld in gesprek met Greg Van Avermaet en José De Cauwer bij Het Nieuwsblad. “Er staan echter niet veel renners op de erelijst van de Velo d’Or die de Tour niet gewonnen hebben.”

Enkele dagen geleden kwam het eerste deel van het interview met Van der Poel, Van Avermaet en De Cauwer. Toen was Van der Poel senior nog kritisch voor Wout van Aert. “Ik heb gelezen dat hij zijn koersgedrag wil aanpassen. Dat is de grootste fout die hij kan maken. Dan gaat hij tegen zijn natuur in gaan koersen.” Gespreksgenoot Van Avermaet was het eens. “Ik zou in zijn plaats niks veranderen. Er gaat een jaar komen dat het wel allemaal op zijn plaats valt.”

Nu ging de conversatie van de drie tenoren onder meer over de uitreiking van de Velo d’Or, die gewonnen werd door Jonas Vingegaard. Heel wat mensen vonden echter dat Van der Poel die prijs moest winnen. Vader Adrie is het daar niet eens mee. “Niet Matje, maar Tadej Pogacar had die prijs moeten winnen. Parijs-Nice, Ronde van Vlaanderen, tweede in de Tour, de Ronde van Lombardije. Ja, jongens. Maar kijk naar de erelijst van de Velo d’Or: daar staan niet veel renners op die de Tour niet hebben gewonnen.”

Lof voor Vingegaard

De Cauwer is het eens met Van der Poel, al plaatst ook hij een nuance. “Wat een seizoen. Ik draag er geen petje en geen truitje van, maar ik ben wel fan. Al zeg ik erbij: ik herzie mijn mening over Vingegaard. Ik vond die figuur nogal plattekes, maar twee jaar op rij de Tour winnen én dit jaar ook het Critérium du Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en nog eens tweede in de Vuelta a España. Chapeau, chapeau, chapeau.”