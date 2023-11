zaterdag 4 november 2023 om 09:02

Adrie van der Poel kritisch voor Wout van Aert: “Grootste fout die hij kan maken”

Wout van Aert vertelde een tijdje geleden dat hij in de toekomst meer de kat uit de boom wil kijken in de koers. Adrie van der Poel heeft nu aangegeven dat hij dat geen goed idee vindt. Dat vertelt de Nederlander in gesprek met Greg Van Avermaet en José De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

“Als je ziet welke aanval Mathieu op zijn beste dagen in huis heeft, lijkt het voor niemand een goeie tactiek om met hem mee rond te draaien want op een bepaald moment word je toch achtergelaten. Niet alleen ik, maar ook andere kopmannen zullen voortaan de kat uit de boom kijken en hem laten doen. Ik heb al vaak gehad dat mijn enthousiasme wordt afgestraft door Mathieu”, aldus Van Aert bij Het Laatste Nieuws twee maanden geleden.

Van der Poel senior heeft zijn mening over de uitspraken van Van Aert. “Ik heb gelezen dat hij zijn koersgedrag wil aanpassen. Dat is de grootste fout die hij kan maken. Dan gaat hij tegen zijn natuur in gaan koersen.” Gespreksgenoot Van Avermaet is het eens. “Ik zou in zijn plaats niks veranderen. Er gaat een jaar komen dat het wel allemaal op zijn plaats valt.”

Puntjes van kritiek

Verder had Adrie ook zijn bedenkingen bij twee momenten. Ten eerste over Gent-Wevelgem, waar Van Aert de zege schonk aan ploeggenoot Christophe Laporte. “Iedereen mag doen wat hij wil, maar voor de wielersport zag dat er niet goed uit”, aldus Adrie. Tot slot had de oud-renner ook de EK-finale op de VAM-berg anders aangepakt. “Als Wout daar aantrekt voor De Lie, wint die de koers met vijftien lengtes voorsprong. Dan zou ik als bondscoach durven gokken: Ik neem alle shit op mij, maar we draaien de rollen om: Van Aert voor De Lie. Wat de tegenstand ook niet verwacht.'”