Pascal Ackermann in klassiekers en Vuelta: “Terug naar wat ik in 2019 heb bereikt”

Pascal Ackermann mag zich in zijn debuutjaar bij UAE Emirates opmaken voor de klassiekers en de Vuelta a España. De 27-jarige Duitse sprinter, in 2019 winnaar van het puntenklassement in de Giro d’Italia en Eschborn-Frankfurt, trok deze winter na vijf seizoen de deur achter zich dicht bij BORA-hansgrohe voor een nieuwe uitdaging.

Ackermann heeft het gevoel in goede handen te zijn bij UAE Emirates, vertelt hij in gesprek met Cyclingnews. “Voor mij is het nu echt belangrijk om beter te worden, om terug te keren naar wat ik in 2019 heb bereikt. Dat is mijn grootste doel voor het seizoen 2022. Daarna ligt 2023 nog open. We zullen zien of ik weer de vorm krijg die ik had”, zegt de Duitser, die ook in het nieuwe seizoen niet zijn debuut maakt in de Tour de France. “Ik kan later altijd nog met de ploeg praten over de Tour, maar dit seizoen hebben we duidelijke doelen en daar zijn we heel blij.”

Bij BORA-hansgrohe was de sprinter vorig seizoen nooit supertevreden over zijn programma. “We hadden Peter (Sagan, red.) nog in de ploeg, dus ik mocht de klassiekers niet doen, en we hadden enkele GC-doelstellingen, dus het was vooral een kwestie van te veel goede renners op een plek. Misschien miste ik daar een beetje, maar misschien was ik ook een beetje lui. Ik zat te lang in de ploeg, en mijn comfortzone was te goed. Daarom besloot ik dat ik een nieuwe ploeg wilde. Ik wilde me meer verbeteren, daarom moest ik weg.”

Debuut in Parijs-Roubaix

Zijn nieuwe programma begint met de Mallorca Challenge, waar hij samen met onder anderen Ryan Gibbons, de broers Oliveira en Matteo Trentin aan de opbouw van een sprinttrein wil werken, en gaat dan verder met de Ster van Bessèges, de Clasica de Almeria, de Ronde van de Algarve, het Openingsweekend en Tirreno-Adriatico, voordat hij terugkeert naar België voor het ‘grootste deel van de klassiekers’. Hij zal zich niet alleen richten op sprintkoersen als Brugge-De Panne, maar ook gaat hij zijn debuut in Parijs-Roubaix maken.

“Als je naar de klassiekers van vorig jaar kijkt, is er veel veranderd, omdat er een grotere groep naar de finish kwam. Dus als je daar in zit, kun je misschien sprinten. Je kunt een overwinning of een mooie ereplaats behalen. Als je het nooit probeert, weet je het nooit. Ik kan een supergoed jaar hebben, mijn motor groeit veel als sprinter, dus je weet nooit wat er gebeurt in de grote klassiekers”, aldus de 27-jarige renner, die afgelopen seizoen twee etappes won in de Sibiu Tour, drie in de Settimana Ciclistica Italiana en een in de Deutschland Tour.

Trainen om weer sneller te worden

Ackermann beseft dat UAE Emirates hem vooral heeft binnengehaald vanwege zijn snelheid, en hij zal dan ook worden beoordeeld op het aantal overwinningen dat hij aan het eind van het jaar heeft geboekt. Daarom heeft hij deze winter zijn training aangepast. “De laatste jaren ging het wat minder met mijn snelheid omdat we ook mijn motor voor de bergen moesten verbeteren. Nu zijn we bezig om weer sneller te worden, dus het lijkt meer op de training voor een sprinter in plaats van om over bergen te komen.”

De Vuelta is de enige Grote Ronde op zijn programma, vooral vanwege de sprintkansen aan het begin. “Dit jaar is de Vuelta misschien wel de beste optie voor de sprinters, omdat we beginnen in Nederland waar er al twee kansen zijn, en dan nog meer kansen in Spanje. Voor mij is het echt belangrijk om terug te komen en plezier te hebben in het wielrennen, want vorig jaar was echt een moeilijk jaar voor mij. Het hoofd is het grootste ding in het sprinten, want als sprinter kun je ook wedstrijden winnen zonder vorm.”

“Voor een sprinter is het echt belangrijk om vroeg in het seizoen een koers te winnen, dan kom je in de flow en kun je een aantal overwinningen boeken”, aldus Ackermann.

Voorlopig programma Pascal Ackerman voor 2022

Trofeo Calvia (26 januari)

Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia (27 januari)

Trofeo Serra de Tramuntana (28 januari)

Trofeo Pollença-Port d’Andratx (29 januari)

Trofeo Playa de Palma-Palma (30 januari)

Ster van Bessèges (2-6 februari)

Clasica de Almeria (13 februari)

Volta ao Algarve (16-20 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Vlaamse klassiekers (o.a. Brugge-De Panne)

Parijs-Roubaix (17 april)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)