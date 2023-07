’19-jarige Joshua Tarling wil graag WK tijdrijden bij elites rijden’

Tijdrittalent Joshua Tarling gaat mogelijk dit jaar al zijn debuut maken op het WK tijdrijden bij de elites. De nog maar 19-jarige renner van INEOS Grenadiers staat op de longlist voor de Britse selectie voor Glasgow, terwijl hij ook nog jarenlang kan meedoen bij de beloften. Dat meldt zijn vader Michael Tarling op Twitter.

Tarling maakt dit seizoen zijn profdebuut bij INEOS Grenadiers, nadat hij vorig jaar met groot verschil het WK tijdrijden bij junioren wist te winnen. De beloftencategorie sloeg hij dus over, maar op internationale kampioenschappen mag Tarling vanwege zijn leeftijd nog wel uitkomen in de U23-categorie. Door zijn recente prestaties is hij echter ook in beeld bij de elites.

Dit voorjaar werd Tarling al tweede in de tijdrit van de Ster van Bessèges, achter Mads Pedersen, en eind juni veroverde hij met overmacht de Britse tijdrittitel bij de elites. Eerder deze week verraste hij door in een tijdrit van 32 kilometer in de Tour de Wallonie op slechts acht seconden te eindigen van tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. Dat laat zien dat Tarling in topvorm is.

“Josh staat op de longlist voor de individuele tijdrit op het WK bij de elites, maar ook op de voorlopige lijst voor de tijdrit en de wegrit bij de beloften”, bevestigt zijn vader Michael. “Het is niet nodig om te zeggen dat hij graag de tijdrit bij de elites wil rijden, maar het is aan de bondscoach van British Cycling.”

Josh is on the long list for the Elite TT only (also the U23 TT and RR)

Needless to say, he wants to ride the Elite TT but it’s up to BC selectors now 🤞

