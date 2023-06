Toptalent Joshua Tarling rijdt op imposante wijze naar Brits tijdritgoud

Joshua Tarling heeft verrassend het goud gepakt op het Brits kampioenschap tijdrijden. Het nog maar 19-jarige toptalent van INEOS Grenadiers was een klasse apart op het Croft Circuit van 41,1 kilometer. Hij was maar liefst 1.03 minuut sneller dan nummer twee Fred Wright.

WorldTour-debutant Tarling is een tijdritspecialist, zo werd hij eind vorig jaar nog wereldkampioen tegen de klok bij de junioren. Nu trekt hij die lijn door bij de profs. Tarling legde de ruim 41 kilometer af met een gemiddelde van bijna 50,5 km/h. Wright werd op ruim een minuut tweede en Connor Swift eindigde als derde op 1.10 minuut.

Titelverdediger Ethan Hayter kon niet meedoen aan het Britse kampioenschap tijdrijden, omdat hij onlangs in het Critérium du Dauphiné zijn sleutelbeen brak.

Holden de snelste bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de Britse titel naar Lizzie Holden. De renster van UAE Team AQQ was na 27,4 kilometer uiteindelijk veertien seconden sneller dan Anna Morris, die normaliter als baanwielrenster in actie komt. Zij verwees Uno-X-renster Elinor Barker met een verschil van twee seconden naar de bronzen medaille.

Op de erelijst is Holden de opvolgster van Joscelin Lowden, die vorig jaar het Brits tijdritkampioenschap won.

