Filippo Ganna grijpt (opnieuw) de macht in Tour de Wallonie, Daan Hoole vijfde

De tijdrit in de Tour de Wallonie is gewonnen door Filippo Ganna. In Mons bleek de Italiaan nipt sneller dan zijn ploeggenoot Joshua Tarling. Leider Timo Kielich en Arnaud De Lie zakten weg uit het klassement.



Met Kielich in de leiderstrui begonnen de renners dinsdag aan de voorlaatste dag in de Tour de Wallonie. Een meer dan dertig kilometer lange tijdrit zou het klassement in een definitieve plooi leggen. Kielich zou om 17.40 uur aan zijn tijdrit beginnen, grote uitdagers Arnaud De Lie en Ganna om 17.38 en 17.36 uur.

Voordat het zover was, gingen er nog genoeg andere kanshebbers van start. Zoals bijvoorbeeld: Bruno Armirail, die een tijd noteerde van 39 minuten en 1 seconde. Later zou hij worden gepasseerd door eerst Daan Hoole en later Joshua Tarling, die met een tijd van 38 minuten en 9 seconden een serieuze gooi deed naar de dagzege.

Ganna klopt zijn ploegmaat

Voor tijdritkanon Ganna bleek de eindtijd van zijn ploeggenoot een zware kluif. Aan het eerste meetpunt was de Italiaan vier seconden langzamer dan zijn 19-jarige ploeggenoot. In het tweede deel wist de Italiaan zijn achterstand alsnog om te buigen in een voorsprong van acht seconden, waardoor Ganna er met de dagzege vandoor ging.

In het klassement zou Ganna Kielich en De Lie ook passeren. De twee Belgen konden dinsdag niets uitrichten tegen de twee ploegmaten van INEOS Grenadiers en zouden ook niet bij de eerste tien eindigen. In het klassement zakten zij dan ook ver weg.