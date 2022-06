Zwitserse fusie van DSM heeft geen gevolgen voor wielerploeg Team DSM

De fusie van het voedings- en chemiebedrijf DSM heeft geen invloed op de wielerploeg Team DSM. Dat bevestigt de ploeg aan WielerFlits. Dinsdag werd bekend dat DSM gaat fuseren met het Zwitserse bedrijf Firmenich en dat DSM-Firmenich officieel Zwitsers wordt.

Ondanks het Zwitserse vlaggetje gaat DSM-Firmenich werken met twee hoofdkantoren, een in Zwitserland en een in Maastricht. Tweederde van de aandelen zal bij DSM-aandeelhouders blijven en eenderde gaat naar aandeelhouders van Firmenich (een bedrijf in parfums, smaken en ingrediënten). Daarnaast blijft het nieuwe fusiebedrijf beursgenoteerd in Amsterdam.

DSM, dat internationaal actief is in de fijnchemie en biotechnologie, is voortgekomen uit de voormalige Nederlandse Staatsmijnen. Het bedrijf was al vijf jaar als innovatiepartner aan Team Sunweb verbonden, waarna het begin 2021 het hoofdsponsorschap overnam van Sunweb. Toen was het nog een Duitse ploeg, maar inmiddels rijdt Team DSM op een Nederlandse licentie in de WorldTour.

‘Alleen maar goed nieuws voor ons als team’

De fusie van de hoofdsponsor heeft geen gevolgen voor de wielerploeg, laat een woordvoerder van Team DSM weten. “Dit heeft geen impact op ons. Het is wel mooi nieuws voor DSM. Als het bedrijft sterker wordt, kan dat alleen maar goed nieuws zijn voor ons als team. En we behouden de Nederlandse licentie”, klinkt het.

DSM tekende in 2021 een contract om minstens vier jaar hoofdsponsor te zijn van de ploeg, dus in ieder geval tot eind 2024. Over het bedrag dat werd neergelegd voor het naamsponsorschap, wenste het bedrijf geen uitspraken te doen. Teammanager Iwan Spekenbrink bevestigde bij de presentatie wel aan WielerFlits dat het ploegbudget hetzelfde zou blijven ten opzichte van de periode als Team Sunweb.

Team DSM heeft naast een mannenploeg met een WorldTeam-licentie, ook een vrouwenteam met een Women’s WorldTour-licentie en een opleidingsploeg op continentaal niveau.