zaterdag 6 januari 2024 om 14:51

Zoe Bäckstedt genoot van modderfestijn in Gullegem: “Dit is waar ik van hou”

Zoe Bäckstedt was zaterdag de beste in de Hexia Cross Gullegem. Op het modderige parcours reed ze bij haar Manon Bakker en Inge van der Heijden om vervolgens solo aan te te komen. “Ik heb er echt van genoten”, zei de Britse in het flashinterview na afloop.

“Dit was waarschijnlijk een van de leukste wedstrijden ik heb gereden”, vervolgde Bäckstedt met een big smile. “Waarom? Ik zit van top tot teen onder de modder, dat is waar ik van hou. Daarnaast zat ik vooraan de koers. Het was een hevige strijd, waarbij steeds weer iemand anders de koppositie had. Ik besloot met nog twee ronden te gaan aan te vallen en te kijken hoe ver ik zou komen.”

Bäckstedt versnelde bij het ingaan van de voorlaatste ronde. Het juiste moment, zo bleek. “Manon keek naar haar pedalen, terwijl ik al ingeklikt zat. Ik dacht: wat als ze niet kijkt, wat gebeurt er dan? Ik ging ervoor, keek aan het einde van de rechte lijn naar achteren en zag dat ik een gat had. Daarna probeerde ik gewoon geen fout te maken. Het pakte goed uit. Mijn benen voelden goed. Pretty cool.”

Vanwege de vele modder besloot Bäckstedt elke ronde van fiets te wisselen. “Ik besloot dat op het moment zelf. Het was zo modderig dat je fiets na een halve ronde al onder de modder zat. Of je kon een ronde overslaan, maar ik dacht: het is niet veel trager om door de wisselpost te gaan. Ik kon net zo goed elke ronde een schone fiets te pakken. Ik merkte wel dat m’n fiets daardoor wat lichter was, als ik moest lopen.”