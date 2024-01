zaterdag 6 januari 2024 om 14:32

Zoe Bäckstedt te sterk voor duo Crelan-Corendon in Gullegem, topfavoriet Alvarado stapt af

Zoe Bäckstedt heeft de Hexi Cross Gullegem (C2) op haar naam geschreven. De 19-jarige Britse was het eerste deel van de cross op pad met Manon Bakker en Inge van der Heijden van Crelan-Corendon, maar plaatste bij het ingaan van de voorlaatste ronde een beslissende versnelling.

Ceylin del Carmen Alvarado was de absolute topfavoriete voor de Hexia Cross Gullegem. Bij afwezigheid van Fem van Empel, Lucinda Brand en Puck Pieterse, moest de concurrentie komen van rensters als Kata Blanka Vas en Inge van der Heijden. Die laatste dook, achter Zoe Bäckstedt en Marion Norbert Riberolle, als derde het modderige veld in. De Nederlandse nam daarna al snel de kop over. Ze sloeg aanvankelijk in haar eentje een gaatje, maar Bäckstedt en Manon Bakker maakten later in de openingsronde de aansluiting.

Opgave Alvarado

Daarachter volgde het viertal Amandine Fouquenet, Alessandra Keller, Vas en Alvarado. Keek de topfavoriete de kat uit de boom? Wellicht, want aan het einde van de eerste ronde loste ze haar metgezellen. Toch had ze nog wel vijftien seconden achterstand op de drie koplopers. In de tweede van vijf rondes kwam ze in eerste instantie wat dichterbij, maar bij de finishpassage had ze weer wat van haar pluimen verloren. Bäckstedt, Van der Heijden en Bakker waren ondertussen nog steeds bij elkaar. Zij namen om de beurt de leiding.

Ook in de derde ronde zou Alvarado de aansluiting niet maken. Sterker nog, ze werd eerst voorbijgereden door Marion Norbert Riberolle – die wél op stoom kwam – en vond het vervolgens genoeg geweest. Terwijl ze nog in vijfde positie reed, stapte ze uit de wedstrijd. Vooraan zagen we bij het ingaan van de vierde ronde een versnelling. Bäckstedt knalde weg bij Bakker en Van der Heijden en had meteen een mooi gaatje.

Winst voor Bäckstedt

Dat gaatje werd al snel een gat en bij het ingaan van de laatste ronde had Bäckstedt zo’n twintig seconden op Bakker, nu haar eerste belaagster. Van der Heijden volgde al op meer dan een halve minuut. De twee ploeggenotes kwamen in de slotronde nog bij elkaar, na een foutje van Bakker. Terugkeren bij Bäckstedt zat er voor het duo echter niet in. De Europees kampioene bij de beloften hield soeverein stand en boekte zo haar derde profzege van het seizoen. In oktober won ze twee crossen in de Verenigde Staten.

Achter Bäckstedt bleef Bakker haar ploeggenote Van der Heijden alsnog voor in de strijd om plek twee. Met Marion Norbert Riberolle eindigde er ook nog een renster van Crelan-Corendon op plek vier. Blanka Kata Vas vervolledigde de top-vijf.

Hexia Cross Gullegem

Uitslag vrouwen

1. Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM)

2. Manon Bakker (Crelan-Corendon)

3. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon)

4. Marion Norbert Riberolle Crelan-Corendon)

5. Kata Blanka Vas (SD Worx)