Niels Bastiaens • maandag 25 maart 2024 om 19:55 maandag 25 maart 2024 om 19:55

Zo vergaat het de renners van het geplaagde Visma | Lease a Bike

Special Visma | Lease a Bike zit in de hoek waar de klappen vallen. In de afgelopen klassiekers zag het Nederlandse WorldTeam renner na renner tegen de vlakte gaan of ziek worden, maar richting de Ronde van Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. Alleen Europees kampioen Christophe Laporte en Per Strand Hagenes zijn definitief out. WielerFlits zet de situatie van alle renners van de klassiekerskern van de ploeg op een rijtje.

Wout van Aert

De valpartij van kopman Wout van Aert in de E3 Saxo Classic zal misschien het best in het geheugen blijven plakken, omdat de timing van de val – op de kasseien van de Paterberg – allesbepalend was voor het verloop van de klassieker, die Van Aert uiteindelijk nog als derde afsloot. “Ik heb pijn aan de elleboog en heup, mijn rechterkant is ook best stijf. Dat moet ik laten nakijken”, klonk het in een eerste reactie.

Het waren vooral de schaafwonden aan zijn heup die de meeste last veroorzaakten, maar intussen is het stramme gevoel verdwenen. Van Aert kon zaterdag alweer op de fiets kruipen voor een trainingsrit van 177 kilometer, aan een gemiddelde van 32,8 km/u. Ten minste, zo leerde ons een Stravaritje, dat Van Aert later weer offline haalde. De ploeg laat ons weten dat Van Aert op dit moment geen last meer heeft van zijn verwondingen.

Edoardo Affini

Binnen het Visma | Lease a Bike-sterrenensemble is Affini doorgaans de man die als eerste in actie komt, door zich Tim Declercq-gewijs op kop van het peloton te zetten of kopmannen te beschermen. Bij hem zijn er weinig bijzonderheden te melden, behalve dat hij afgelopen zondag in laatste instantie een wedstrijd extra op zijn programma kreeg. Affini reed Gent-Wevelgem als vervanger van Christophe Laporte.

Dylan van Baarle

In de E3 Saxo Classic was Van Aert niet de enige die namens Visma | Lease a Bike tegen de vlakte ging, ook Nederlands kampioen Van Baarle hoorde bij de slachtoffers. Op die manier miste hij – niet voor het eerst dit seizoen – de finale, maar daar speelde ook mechanische pech een rol bij. Volgens de ploeg gaat het momenteel prima met Van Baarle, ook hij heeft geen last meer van de val.

Tiesj Benoot

De ervaren Gentenaar heeft er nog niet het meest gelukkige seizoensbegin opzitten. Waar hij vorig jaar al Kuurne-Brussel-Kuurne en een podiumplaats binnen had, is het voorlopig wachten op de eerste topuitslag. Dat heeft uiteraard zijn redenen. Benoot werd op trainingskamp in januari getroffen door corona en moest daarmee zijn start van het seizoen uitstellen. In de Algarve liep hij dan weer een kneuzing in het heiligbeen op, om nog maar te zwijgen van zijn zware val in de E3 Saxo Classic.

Toch was hij in Gent-Wevelgem ‘gewoon’ mee in het beperkte peloton der favorieten. “Ik heb onderweg wel veel pijn gehad aan mijn ribben, maar gezien de omstandigheden was het oké. Het was niet eens zeker of ik wel kon starten”, klonk het achteraf. Volgens de ploeg ging het boven alle verwachtingen. “Zeker gezien zijn toch wel zware verwondingen.”

Per Strand Hagenes

De Noorse hardrijder – nog altijd maar 20 lentes jong – zou zich dit voorjaar vooral in de klassiekers net onder het hoogste niveau tonen, maar daar heeft een pijnlijke val vroeg in de E3 Saxo Classic een stokje voor gestoken. Het verdict was zwaar: een gebroken neus en dus einde voorjaar. Hagenes werd naar huis gestuurd om daar verder te herstellen.

Matteo Jorgenson

De Amerikaan – nieuw bij de ploeg – is de meest stabiele factor bij de geelhemden. Niet alleen won hij Parijs-Nice, ook was hij in elke klassieker die hij al reed, meteen op de afspraak. Bij Jorgenson zijn er geen tekenen van ziekte of blessure. Integendeel, in de E3 Saxo Classic kon hij zijn rol tot diep in de finale spelen. Dat zal ook van hem verwacht worden in de Ronde van Vlaanderen.

Christophe Laporte

Hét grote gemis in deze voorjaarsploeg. De Europese kampioen werd op de ochtend van Milaan-San Remo ziek, waardoor hij minder kon eten. Tijdens de wedstrijd kreeg hij last van buikpijn, en ’s avonds zelfs koorts en diarree. “Hij is dus in Italië ziek geworden en daarvan is hij nog niet hersteld. Doodzonde, want hij was in topvorm naar de Primavera gereisd”, vertrouwt ploegleider Arthur van Dongen ons toe.

De ploeg bleef lang hopen om de Fransman – vorig jaar winnaar van Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem – nog te recupereren voor de Ronde van Vlaanderen, maar Laporte herstelde te traag. Bovendien kreeg hij ook last van zadelpijn.

Jan Tratnik

Het hart van de ploegleiding moet even figuurlijk hebben stilgestaan, toen ze Tratnik op de grond zagen liggen tijdens Gent-Wevelgem. Tratnik viel op zijn hoofd, maar uiteindelijk viel de schade bij de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad mee. Hij kon zelf naar de bus rijden, en vandaag krijgen we een hoopgevend bericht. “Jan is nog wat stijf, maar dat moet wel in orde komen”, klinkt het vanuit het Visma-kamp.

Tosh Van der Sande

Gent-Wevelgem was pas de eerste Vlaamse klassieker van het seizoen voor Tosh Van der Sande, maar het werd niet zijn meest gelukkige. In het begin van de wedstrijd werd hij nochtans in de eerste waaier gemeld, later kwam er de opgave. “Tosh is afgestapt omdat zijn rug wat geblokkeerd was, maar dat lijkt niet heel ernstig”, krijgen we te horen vanuit de ploeg.