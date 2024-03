zondag 24 maart 2024 om 12:26

Visma | Lease a Bike blijft strijdvaardig in voorjaarskoersen: “We zijn niet verslagen”

Video Visma | Lease a Bike zit even in de hoek waar de klappen vallen. Zo was de E3 Saxo Classic een dag vol pech, ongeluk en misère voor de Nederlandse succesformatie, maar de mannen van de geel-zwarte brigade laten zich niet uit het veld slaan. “We zijn zeker niet negatief”, benadrukt ploegleider Arthur van Dongen in gesprek met WielerFlits.

De ploegleider van Visma | Lease a Bike klonk voor de start van Gent-Wevelgem – ondanks alle pech – nog zeer strijdlustig. “De mannen zijn voor deze periode sowieso extra gemotiveerd. Het is natuurlijk wel een domper, maar we reden vrijdag (in de E3, red.) met de jongens die overbleven nog een heel goede wedstrijd.”

“Het valt op zich mee hoeveel mentaal oplapwerk we hebben gehad. We gaan er vandaag gewoon weer met frisse moed tegenaan”, aldus Van Dongen. De Nederlander ziet Gent-Wevelgem ook niet als een kans om korte metten te maken alle negativiteit. “De wedstrijd van vandaag staat daar los van. We zijn zeker niet negatief, er staan hier weer veel andere renners aan de start.”

“Er heerst ook geen sfeer van dat we verslagen zijn. We hebben tegenslag en pech gekend, maar goede en sterke renners komen daar goed uit. Maar we moeten wel reëel blijven: renners als Christophe Laporte en Per Strand Hagenes vervang je niet zomaar.”

Over Gent-Wevelgem: “Verwachten een echte waaierwedstrijd”

Van Dongen keek verder nog vooruit op de komende uren, als de renners koersen tussen Ieper en Wevelgem. “We verwachten een echte waaierwedstrijd. Vanaf de Moeren heeft de wind vrij spel. Er zal ook zeker volop gekoerst worden in de heuvelzone. We proberen onze juiste mannen mee te sturen en zullen zoals altijd met een plan rijden. We zullen waar mogelijk het initiatief nemen. Het is ook geen geheim dat we Olav Kooij in stelling willen brengen.”