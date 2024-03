maandag 25 maart 2024 om 12:58

Visma | Lease a Bike mist Christophe Laporte ook in Ronde van Vlaanderen

Visma | Lease a Bike kan ook in Dwars door Vlaanderen en – nog belangrijker – de Ronde van Vlaanderen niet beschikken over Christophe Laporte. De huidige Europees kampioen werd ziek op de dag van Milaan-San Remo, moest al passen voor enkele belangrijke voorjaarskoersen en is nog altijd niet de oude.

Laporte kwam in zijn eerste wedstrijden van 2024 goed voor de dag. De 31-jarige Fransman begon met toptienklasseringen in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne en Strade Bianche. Er werd dan ook het nodige van hem verwacht in Milaan-San Remo, maar de snelle coureur moest al bijzonder vroeg – nog voor de Cipressa – lossen uit het peloton.

“Op de ochtend voor Milaan-San Remo kon hij wat minder goed eten dan normaal”, vertelde ploegleider Arthur van Dongen onlangs aan WielerFlits. “Tijdens de koers heeft hij aangegeven dat hij last van buikpijn had en zich niet goed voelde. ’s Avonds had hij last van koorts en diarree. Hij is dus in Italië ziek geworden en daarvan is hij nog niet hersteld. Doodzonde, want hij was in topvorm naar de Primavera gereisd.”

Unfortunately Christophe Laporte will not start Wednesday and Sunday in Dwars door Vlaanderen and the Ronde van Vlaanderen. He is not sufficiently recovered from a stomach flu and a saddle sore. — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 25, 2024

Laporte moest niet alleen opgeven in de eerste monumentale klassieker van het seizoen, maar ook passen voor de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Visma | Lease a Bike bleef wel de hoop houden dat het Laporte nog kon inzetten in de Ronde van Vlaanderen. De Vlaamse Hoogmis komt toch echt te vroeg voor de Fransman, die vorig jaar nog de sterkste was in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem.

“Helaas zal Christophe Laporte woensdag en zondag niet starten in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Hij is nog niet voldoende hersteld van buikgriep en zadelpijn”, laat de Nederlandse formatie weten op X. De vraag is nu of de coureur zich nog op tijd kan klaarstomen voor Parijs-Roubaix. Deze wedstrijd staat over goed twee weken (7 april) op het programma.