Zien: Vingegaard wisselt na lekke band razendsnel van fiets in ploegentijdrit

De mannen van Jumbo-Visma konden voor de start van de ploegentijdrit eigenlijk niet verliezen, maar de Nederlandse ploeg kreeg onderweg af te rekenen met pech. Mede-kopman Jonas Vingegaard reed namelijk lek en zo verloor de geel-zwarte formatie kostbare tijd.

Op televisie was het voorval niet te zien, maar op social media zijn inmiddels beelden verschenen van de zeer snelle fietswissel van de Deen. Vingegaard reed al vrij vroeg in de ploegentijdrit lek en werd zo opgehouden. Zijn ploeggenoten moesten zo ook in de remmen, waardoor ze kostbare tijd verloren in de strijd om de ritzege.

En dat was nog niet alles: door de combinatie van het natte wegdek en de invallende duisternis werd het een zeer gevaarlijke beproeving tegen de klok. “Je zag bijna niets. Hier en daar had je wel wat straatverlichting, maar op bepaalde stukken was het veel te weinig”, zo keek de Hongaar Attila Valter, een van de renners van Jumbo-Visma, terug op de ploegentijdrit.

Avería y cambio de bici de Vingegaard en la Vuelta 2023 pic.twitter.com/bRwGFVjumb — Rubén (@Kijanoes) August 26, 2023

Bij Jumbo-Visma besloten ze dan ook geen risico’s te nemen. “Wanneer je twee renners in je ploeg hebt die zo goed zijn (Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, red.), dan moet je geen risico’s nemen. We hebben nog veel tijd om het verschil te maken”, aldus Valter. Jumbo-Visma verloor uiteindelijk 32 seconden op de verrassende winnaars van Team dsm-firmenich.

Kritiek

Na afloop was er de nodige kritiek op de organisatie van de Spaanse ronde. Zo trok titelverdediger Remco Evenepoel in gesprek met Eurosport behoorlijk fel van leer. “Waarom moeten we zo laat starten? Je hebt een hele dag om deze ploegentijdrit te organiseren terwijl het droog was. Oké, de regen kan je niet veranderen, maar wel de koersomstandigheden.”

“We rijden op de limiet, omdat we willen winnen, maar dat was vanavond (gisteren, red.) een heel groot risico. Ik weet dat dit me haat gaat opleveren, maar dit was belachelijk. Alle klassementsploegen gingen heel traag, omdat je niets kon zien. Het is heel raar dat we in zulke donkere omstandigheden moeten rijden.”