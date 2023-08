zaterdag 26 augustus 2023 om 21:28

Jumbo-Visma treedt Evenepoel bij: “Je zag bijna niets”

Remco Evenepoel was niet de enige die na afloop klachten had over de zichtbaarheid tijdens de openingsploegentijdrit van de Vuelta. Bij Jumbo-Visma-renner Attila Valter klonk hetzelfde geluid. “Het was bijna nacht en enorm donker. Dit was echt heel gevaarlijk”, vond de Hongaar bij de microfoon van Eurosport.

“De combinatie van het natte wegdek met de duisternis maakte het heel lastig. Je zag bijna niets. Hier en daar had je wel wat straatverlichting die de weg oplichte, maar op bepaalde stukken was het veel te weinig”, aldus Valter.

Bij Jumbo-Visma besloten ze dan ook geen risico’s te nemen. “Wanneer je twee renners in je ploeg hebt die zo goed zijn (Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, red.), dan moet je geen risico’s nemen. We hebben nog veel tijd om het verschil te maken.”

Alleen: de lekke band van de Deen strooide nog wat meer roet in het eten. “We hebben de bochten nog altijd vrij snel genomen, maar toen Jonas lek reed, zijn we veel tijd verloren. Toch denk ik dat we een goede beurt hebben gemaakt vandaag.” Jumbo-Visma verloor uiteindelijk 32 seconden op de winnaars van Team dsm-firmenich.