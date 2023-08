zaterdag 26 augustus 2023 om 22:37

Vuelta 2023: Remco Evenepoel woest op Vuelta-organisatie vanwege donkere ploegentijdrit

Remco Evenepoel deed in de ploegentijdrit dan wel een gouden zaak door 26 seconden te nemen op zijn belangrijkste concurrenten, maar na afloop toonde de kopman van Soudal Quick-Step zich vooral geërgerd. “Waarom moeten we zo laat starten?”, aldus Evenepoel bij Eurosport.

“Je hebt een hele dag om deze ploegentijdrit te organiseren terwijl het droog was. Oké, de regen kan je niet veranderen, maar wel de koersomstandigheden. We rijden op de limiet, omdat we willen winnen, maar dat was vanavond een heel groot risico.”

Voor Evenepoel was vooral het slechte zicht vanwege de duisternis een groot probleem. “Ik weet dat dit me haat gaat opleveren, maar dit was belachelijk. Alle klassementsploegen gingen heel traag, omdat je niets kon zien. Het is heel raar dat we in zo’n donkere omstandigheden moeten rijden.”

🚴🇪🇸 | Remco Evenepoel is woest op de Vuelta-organisatie! 🤬🤬 De laatste ploegen hadden flink last van de invallende duisternis! 🌘 #lavuelta23 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/xlDVpv1ATs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023

Ploegmaat Louis Vervaeke trad Evenepoel bij. “Zijn we apen in de zoo misschien? We konden niets zien, geen lijnen op de weg, geen bochten. Waarom starten we geen uur vroeger? Dat zou al veel beter geweest zijn. We konden gewoon niet de goede lijnen kiezen in de bochten.”