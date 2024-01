donderdag 4 januari 2024 om 10:39

Zieke Tom Pidcock past ook voor Wereldbeker Zonhoven

Mathieu van der Poel zal komende zondag in de Wereldbeker Zonhoven niet de degens kruisen met Tom Pidcock. De crosser van INEOS Grenadiers besloot zich eerder al ziek af te melden voor de veldritten in Koksijde en Gullegem en geeft nu ook forfait voor de zandcross van Zonhoven.

De veldrit van 1 januari in Baal was wellicht al een voorteken. Pidcock raakte al vroeg in de GP Sven Nys op achterstand en maakte geen enkel moment kans op een goede uitslag. Uiteindelijk finishte hij als twaalfde, op meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. Twee dagen eerder was hij vroeg gevallen in Hulst en werd hij na een inhaalslag nog 25ste.

Pidcock zou vandaag meedoen aan de Duinencross in Koksijde en in het weekend nog crossen in Gullegem en Zonhoven, maar de 24-jarige renner is te ziek om te koersen. Na de wereldbekermanche van Zonhoven zou Pidcock sowieso al een week rust nemen. Er staat voor dit veldritseizoen nog maar één cross op zijn programma: op 21 januari volgt voor Pidcock nog de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm.

Voor de organisatie achter de cross in Zonhoven is de afmelding van Pidcock een nieuwe streep door de sportieve rekening. Een week geleden liet Wout van Aert namelijk al weten te passen voor de zandcross. Van de ‘Grote Drie’ in het mannenveldrijden geeft nu alleen nog maar Mathieu van der Poel acte de présence.