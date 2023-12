woensdag 27 december 2023 om 15:02

Geen duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Wereldbeker Zonhoven

Veldritfans die hadden gehoopt op een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in de Wereldbeker van Zonhoven (7 januari), komen van een koude kermis thuis. De Belg van Jumbo-Visma past namelijk voor de zandcross, zo liet hij voor de start van de Superprestige Heusden-Zolder weten aan de verzamelde media.

Wout van Aert maakte midden november zijn veldritprogramma bekend. Wat meteen opviel: de drievoudig wereldkampioen in het veld kiest – in vergelijking met de voorgaande jaren – voor een korter programma. “Het is een bewuste keuze”, aldus Van Aert. “Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers.”

De renner van Jumbo-Visma had het over maximaal tien crossen tijdens zijn veldritcampagne, maar de Wereldbekers van Zonhoven (7 januari) en Benidorm (21 januari) waren nog onder voorbehoud. Van Aert heeft nu dus besloten om de cross van Zonhoven van zijn kalender te schrappen. In totaal zal Van Aert deze winter dus negen crossen betwisten.

Afsluiten in Benidorm

Geen Zonhoven dus voor Van Aert, maar hij zal in het nieuwe jaar nog wel te zien zijn in de wereldbekermanche in het Spaanse Benidorm. Deze cross is namelijk goed te combineren met zijn aankomende trainingsstage in Spanje. “In Zonhoven zal ik niet aan de start staan, maar in Benidorm ga ik nog een laatste keer crossen. Dat wordt de afsluiter van het seizoen. Het is een goeie trainingsprikkel om die cross er nog bij te nemen”, citeert Het Nieuwsblad.

Van Aert – die de voorbije weken al reed in Essen, Mol, Antwerpen en Gavere, zal dus nog vijf veldritten afwerken: die in Heusden-Zolder (26/12), Hulst (30/12), Baal (1/1), Koksijde (4/1) en dus Benidorm (21/1).