Zieke Cees Bol niet van start in Boucles de la Mayenne

Cees Bol zou deze week Boucles de la Mayenne rijden, maar dat gaat toch niet door. De sprinter van Team DSM is ziek, waardoor hij niet van start kan gaan in de Franse vierdaagse.

Bol reed dit voorjaar de UAE Tour, Parijs-Nice, de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs. Zijn hoogdag beleefde hij in de tweede etappe van Parijs-Nice, toen hij de sprint in Amilly wist te winnen. De afgelopen anderhalve maand kwam Bol niet in actie.

Team DSM stond met slechts vijf renners op de startlijst voor Boucles de la Mayenne, maar dat worden er nu maar vier. Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen en Jasha Sütterlin gaan wel van start.

Unfortunately, @ceesbol1995 won't start for us today at #Boucles53 due to sickness. Send Cees some get well wishes below with a 💪🏼 pic.twitter.com/h88L6jBAne

