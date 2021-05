Voorbeschouwing: Boucles de la Mayenne 2021

Terwijl de Giro d’Italia richting het einde loopt, staat in het westen van Frankrijk de Boucles de la Mayenne op het programma. De Franse 2.Pro rittenkoers voert het peloton in vier vrij vlakke ritten door de Pays de la Loire. In 2020 kon de koers geen doorgang vinden, dus zijn we op zoek naar een opvolger van de laureaat van 2019: Thibault Ferasse. Wie dat gaat worden? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Boucles de la Mayenne is dit jaar toe aan de 46e editie. In 1975 werd Fransman Alain Meslet de eerste eindwinnaar van de rittenkoers. Tot 2005 was de koers voor amateurs, maar vanaf 2005 behoort de Boucles de la Mayenne tot de Europe Tour. In 2020 zou de wedstrijd tot de UCI ProSeries behoren, maar gooide de coronacrisis roet in het eten.

Van de 45 verreden edities zijn er maar liefst 38 gewonnen door een thuisrijder. Sterker nog: de eerste 28 versies gingen naar een Fransman. In 2003 was de Zwitser Sandro Güttinger de eerste buitenlander die won. Na hem volgden Aliaksandr Kuchynski, Koji Fukushima, Janek Tombak, David Veilleux en Mathieu van der Poel.

De alleskunner wist zowel in 2017 als 2018 het eindklassement op zijn naam te zetten. Met twee eindzeges staat hij samen met Freddy Bichot, Stéphane Petilleau, Philippe Dalibard op de tweede plaats achter Serge Coquelin. De Fransman wist in de eerste helft van de jaren 80 de Boucles de la Mayenne driemaal winnend af te sluiten.

Laatste tien winnaars Boucles de la Mayenne

2020: niet verreden door coronacrisis

2019: Thibault Ferasse

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Bryan Coquard

2015: Anthony Turgis

2014: Stéphane Rossetto

2013: David Veilleux

2012: Laurent Pichon

2011: Jimmy Casper

Vorige editie

In 2020 kon de Boucles de la Mayenne niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Vandaar dat we niet spreken van ‘Vorig jaar’ maar ‘Vorige editie’. Deze editie brengt ons terug naar 2019. Dat jaar begon de rittenkoers nog met een proloog. In dit geval een van 4,5 kilometer in en rondom Laval. De winst tegen de klok ging naar Dorian Godon (AG2R La Mondiale) voor Bryan Coquard en de verrassende Thibault Ferasse.

Met Godon in de leiderstrui stond in de eerste etappe een typische Boucles de la Mayenne-rit op het programma. Een heuvelachtige etappe, maar niet per se lastig genoeg om alle sprinters overboord te gooien. Toch wisten in de finale een aantal renners zich af te scheiden. Mauricio Moreira klopte Julien Duval in de straten van Changé, maar de trui wisselde naar de schouders van Duval en niet Moreira.

De tweede etappe eindigde in uitgedunde sprint, maar zonder leider Duval. Die kwam op bijna zes minuten binnen. De winst in de sprint ging naar Jon Aberasturi en de leiderstrui naar de nu voor B&B Hotels uitkomende Ferasse. Ook de sprintwinst van Coquard in de laatste rit kon hier geen verandering meer in brengen waardoor de eindwinst voor Ferasse was. Dit was tevens zijn eerste, en vooralsnog enige, zege bij de profs.

Eindklassement Boucles de la Mayenne 2019

1. Thibault Ferasse (Natura4Ever – Roubaix Lille Métropole)

2. Mauricio Moreira (Caja Rural – Seguros RGA) + 0:08

3. Bryan Coquard (Vital Concept – B&B Hotels) + 0:24

4. Wouter Wippert (EvoPro Racing) + 0:27

5. Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale) + 0:28

Parcours

De Boucles de la Mayenne kent dit jaar vier ritten in lijn en voor het eerst in jaren geen proloog. Onderweg zijn er in de etappes twee tussensprints voor drie, twee en één bonificatieseconden. Aan de finish van elke etappe liggen tien, zes en vier seconden bonificatie voor de top-3.

Donderdag 27 mei, etappe 1: Le Genest-Saint-Isle – Ambrières-les-Vallées (175 km)

De eerste rit voert het peloton vanuit Le Genest-Saint-Isle naar Ambrières-les-Vallées. Net ten noorden van Laval trekt het peloton verder richting het noorden. Via drie gecategoriseerde klimmen zijn we na 124 kilometer op het lokale parcours in Ambrières-les-Valléés aangekomen. Hier leggen de renners nog zo’n vijftig kilometer af op een tweetal lokale lussen voordat er gefinisht wordt in Ambrières-les-Vallées. In de laatste kilometer loopt het parcours hier nog licht omhoog, maar niet zwaar genoeg voor een grote afscheiding.

Start: 12.35 uur

Finish: +- 16.50 uur

Vrijdag 28 mei, etappe 2: Vaiges – Évron (173 km)

Voor de renners met klassementsambities is de tweede etappe wellicht de grootste uitdaging. Na een start in Vaiges en een drietal gecategoriseerde beklimmingen staat na 125 kilometer Le Mont Rochard te wachten. Deze heuvel van 1,7 kilometer lang gaat gemiddeld aan 9,3% met uitschieters naar bijna twintig procent. Er is na de top nog steeds een kleine vijftig kilometer te gaan en je zult de koers er niet kunnen winnen, maar wel verliezen. Vervolgens gaat het peloton in dalende lijn richting de finish in Évron waar ons hoogstwaarschijnlijk een uitgedunde sprint staat te wachten.

Start: 12:20 uur

Finish: +- 16:37 uur

Zaterdag 29 mei, etappe 3: L’Huisserie – Craon (182 km)

Op dag drie van de Boucles de la Mayenne gaat het peloton van start in L’Huisserie voor een rit van 182 kilometer naar Craon. En in tegenstelling tot wat het piekerige profiel laat zien, valt deze etappe qua zwaarte goed mee. Het peloton wacht onderweg dan wel vier gecategoriseerde hellingen, maar hier zouden geen sprinters overboord moeten gaan. Tegen het eind van de middag zullen we in Craon dan ook zeer waarschijnlijk een massasprint kunnen aanschouwen.

Start: 12:45 uur

Finish: +- 17:14 uur

Zondag 30 mei, etappe 4: Méral – Laval (181 km)

Tegelijkertijd met de Giro d’Italia valt zondag ook de Boucles de la Mayenne in zijn definitieve plooi. In de rit van Méral naar Laval wordt 181 kilometer overbrugd met onderweg de nodige hellingen. In de finale staat er een lokale ronde van vier kilometer op het programma. Aan het begin van deze lus ligt nog een ongecategoriseerde helling, maar voor renners op kleine achterstand nog wel een kans voor een laatste uitvalspoging om tijd goed te maken. In de finishstraten loopt de sprint ook nog licht omhoog.

Start: 12:25 uur

Finish: +- 16:43 uur

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4

Favorieten

Het parcours in de Pays de la Loire leent zich uitstekend voor de wat sterkere sprinters. Met veelwinnaar Arnaud Démare staat hiermee een uitgelezen topfavoriet aan het vertrek. De Fransman van Groupama-FDJ kan beschikken over zijn vaste trein en wist dit seizoen al driemaal te winnen. In het westen van Frankrijk hervat hij zijn seizoen na een vijftal weken rust na een succesvolle Volta a la Comunitat Valenciana.

In de Boucles de la Mayenne komt Démare met Timothy Dupont en Jon Aberasturi de twee renners tegen die hij in Spanje naar de dichtste ereplaatsen verwees bij zijn zeges. De Belg van Bingoal Pauwels Sauces WB wist dit seizoen pas eenmaal te winnen, maar grossiert wel in podiumplaatsen. Met de genoemde bonificaties aan de finish kunnen deze podiumplekken hem zomaar de bovenste eindplek opleveren. Daarnaast beschikt de Belgische formatie ook nog over de sterke Stanisław Aniołkowski.

Aberasturi is bij uitstek een renner die naar boven komt drijven bij de wat zwaardere sprints. Wanneer er onderweg met hoger tempo over de hellingen gekoerst wordt, is de kans klein dat je de renner van Caja Rural-Seguros RGA gelost krijgt.

Vanuit Nederlands oogpunt is het in Frankrijk uitkijken naar onder meer Cees Bol. De sprinter van Team DSM reed begin april zijn laatste koers, dus het is wat gissen naar zijn huidige vormpeil. In goede doen zou Bol echter tot vier sprintkansen en daarmee vier kansen tot bonificaties moeten kunnen komen.

Bol is niet de enige Nederlandse kanshebber aan het vertrek. Ook Arvid de Kleijn, ritwinnaar in de Ronde van Turkije, en Danny van Poppel, twee podiumplaatsen in de Volta ao Algarve, tekenen acte de présence. De Kleijn wist naast zijn ritzege nog driemaal kort te eindigen in Turkije tot hij noodgedwongen uit koers moest omdat er een coronabesmetting was in zijn ploeg. Van Poppel hoefde in Portugal alleen tweemaal topsprinter Sam Bennett voor zich te dulden, dus wie weet waar hij eindigt in een minder deelnemersveld.

AG2R Citroën heeft meerdere troeven om in te zetten tijdens de Franse rittenkoers. Zowel Marc Sarreau als Damien Touzé is vrij rap aan de meet. Zo moest Sarreau recentelijk nog alleen Christophe Laporte voor zich dulden in het Circuit de Wallonie. Ook wist de 27-jarige Sarreau nog niet buiten Frankrijk te winnen.

Bovendien herbergt de ploeg ook nog Benoît Cosnefroy. De rappe Fransman wist na een mislukte seizoensstart door knieproblemen afgelopen weekend de Tour du Finistère op zijn naam te schrijven. Hij was de snelste van een uitgedund gezelschap. Voldoende reden voor AG2R Citroën om de koers zwaar te maken.

Met drie ritzeges en een eindzege in de Boucles de la Mayenne op zijn palmares kan Bryan Coquard uiteraard niet ontbreken in deze voorbeschouwing. De sprinter van B&B Hotels kan prima een heuveltje verteren en weet hoe het is om te winnen in het westen van Frankrijk. Daarnaast mengde hij zich in Parijs-Nice zowel in de massasprints als in de uitgedunde sprints.

Andere renners om nog rekening mee te houden zijn Daniel McLay, Markus Hoelgaard, Romain Cardis, Piet Allegaert en Colin Joyce.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud Démare

*** Marc Sarreau, Bryan Coquard

** Benoît Cosnefroy, Cees Bol, Jon Aberasturi

* Arvid de Kleijn, Danny van Poppel, Timothy Dupont, Daniel McLay

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De weersomstandigheden in het westen van Frankrijk zijn de tweede helft van komende week best redelijk te noemen. Met temperaturen van boven de twintig graden is de temperatuur aangenaam. Bovendien is de kans op neerslag ook vrij miniem.

Voor de Nederlandse en Belgische volger zijn er geen live beelden van de Boucles de la Mayenne. Er is echter wel een team van L’Equipe ter plaatse die van elke rit de laatste tweeënhalf uur live verzorgen.