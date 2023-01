Zeven Nederlandse mannen kwalificeerden zich al voor WK veldrijden in Hoogerheide

Zeven Nederlandse mannen hebben zich al gekwalificeerd voor het aankomende WK veldrijden in Hoogerheide. Onder meer Mathieu van der Poel en Lars van der Haar eindigden minstens twee keer in de top-16 van een Wereldbeker, wat de kwalificatie-eis is om mee te mogen doen aan het wereldkampioenschap op 5 februari.

Naast Van der Poel en Van der Haar hebben ook Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar, Corné van Kessel, Ryan Kamp en Mees Hendrikx al voldaan aan de kwalificatie-eis. Bondscoach Gerben de Knegt mag die zeven dus selecteren voor het WK veldrijden voor elite-mannen in Hoogerheide. Maar zeker van deelname aan de titelstrijd zijn zij nog niet.

David van der Poel en Stan Godrie

Met nog twee Wereldbekers op het programma, in Benidorm (22 januari) en Besançon (29 januari), kunnen twee crossers zich mogelijk nog bij de lijst met WK-kandidaten voegen. David van der Poel en Stan Godrie eindigden dit seizoen tot nu toe een keer in de top-16 van een Wereldbeker. Mochten zij in Spanje of in Frankrijk nog een keer top-16 behalen, dan heeft De Knegt meer opties.

Op basis van de plek op de wereldranglijst mag Nederland zeven renners laten deelnemen aan het WK in eigen land. Bondscoach De Knegt mag dan kiezen uit alle renners die hebben voldaan aan de kwalificatie-eisen. Mochten David van der Poel en/of Stan Godrie zich nog kwalificeren, dan zal De Knegt een of twee renners moeten teleurstellen.

Dat Pim Ronhaar onlangs besloot om over te stappen van de U23-categorie naar de elites, kan dus nog voor ‘problemen’ zorgen voor de Nederlandse keuzeheer. Als Ronhaar belofte was gebleven, had De Knegt nu zes opties gehad en was er nog ruimte voor een extra renner in de WK-selectie voor de elites.