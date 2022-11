Pim Ronhaar zwaait U23-categorie uit en crost voortaan bij elite: “Top-5 zit erin”

Pim Ronhaar zal niet meer in actie komen in de U23-categorie. De Nederlander vertelde na afloop van het EK in Namen aan WielerFlits dat hij van plan was om voortaan steeds bij de elite te rijden. Inmiddels heeft Ronhaar de knoop definitief doorgehakt.

Het EK in Namen was voor Ronhaar natuurlijk een grote teleurstelling. Tot een halve ronde van het einde leek hij op weg naar de Europese titel bij de beloften. Een titel die nota bene nog niet op zijn palmares stond in de U23-categorie. Emiel Verstrynge had echter betere benen op het einde, net zoals een aantal andere jonge crossers. Ronhaar werd vijfde.

“Ik had een probleem met mijn schakelsysteem”, vertelde Ronhaar na afloop in Namen. De renner, die uitkomt voor Baloise Trek Lions, had beter een fietswissel gedaan, zo gaf hij zelf aan. “Maar Verstrynge was uiteindelijk wel de verdiende winnaar.” Mooie woorden van Ronhaar, maar de meest opvallende kwamen daarna. “Ik ga het WK waarschijnlijk bij de elite rijden.”

Ronhaar: “Top-5 bij elite is meer waard dan eerste of tweede bij beloften”

Inmiddels is het niet meer waarschijnlijk, maar 100% zeker. Ronhaar gaf verder nog aan waarom hij de keuze maakt: “Vorige week in de Wereldbeker in Maasmechelen reden Thibau en ik voor de eerste plek bij de beloften. Achteraf vergeleken we de rondetijden met die van de elite. Dat toonde ons dat we met die rondetijden ook in staat zijn om top-5 bij de elite te rijden.”

“Voor mij is zo’n top-5 bij de elite net iets meer waard dan eerste of tweede worden bij de beloften”, ging de jonge Nederlander verder. “Ik denk dat ik een redelijk grote stap heb gezet, zeker op de snellere omlopen. Mijn crossen (de zwaardere veldritten, vooral als het modderig is, red.) moeten dan nog komen. Ik denk dat ik normaal wel top-5 bij de elite kan rijden.”