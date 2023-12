donderdag 7 december 2023 om 14:54

Zette Mathieu van der Poel extra stap dankzij Spaanse zon? “Train hier veel meer dan in België”

Mathieu van der Poel is de afgelopen tijd nauwelijks in België geweest. Hij is al wekenlang aan het trainen in Spanje, waar hij sinds twee jaar een huis heeft. In gesprek met Het Laatste Nieuws noemt hij zijn trek naar het zuiden een van de mogelijke redenen voor het voorbije topseizoen.

De laatste twee maanden was Van der Poel vanwege verplichtingen welgeteld drie dagen in België. “En het weer was echt niet aangenaam”, verzucht de Nederlander. In Spanje woont hij in de buurt van Moraira, waar hij met veel plezier op de fiets zit. “Trainen in Spanje is veel leuker dan trainen in België. Ik ben bijna de hele dag weg. Ik maak lange uren. Ik stop onderweg om te lunchen en een koffie te drinken. Ik kom pas om vier uur weer binnen gebold, op het gemak. Ik heb geen haast.”

“Ik mag graag denken dat dit een van de redenen was waarom ik zo’n goed seizoen had. Ik train in Spanje veel meer dan in België. Beter ook. Ik denk niet, als ik in België was gebleven, dat ik één derde had getraind van wat ik hier al heb gedaan.”

Bredere basis

Van der Poel nam na het test-event voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs (op 24 september) drie weken rust. Daarna hervatte hij alweer de training. “Ik zeg niet dat ik volgend jaar weer veel beter ga zijn, maar de basis is nu al breder dan vorig jaar.” Voorspellingen voor 2024 wil Van der Poel dan ook niet doen, “maar ik kan zeker het niveau van 2023 opnieuw halen. De vorm die ik had op het WK was beter dan die van het klassieke voorjaar. We denken nu na hoe ik met die vorm de klassiekers kan rijden.”

Evenepoel en Van Aert

De afgelopen weken trainde de drager van de regenboogtrui trouwens ook al een enkele keer met de vorige wereldkampioen op de weg, Remco Evenepoel. “Als we in Spanje zijn, spreken we regelmatig af. Remco is een beetje later in Spanje gearriveerd, we hebben drie, vier keer samen getraind. We komen goed overeen, we lachen veel samen. De relatie is anders dan met Wout. Remco is, cru gezegd, geen concurrent in de koersen die ik rijd.”

Toch zouden Van der Poel en Evenepoel elkaar volgend jaar weleens kunnen treffen in de een grote wedstrijd, want de Nederlander heeft een deelname aan Luik-Bastenaken-Luik nog niet uitgesloten. En laat dat nou net de wedstrijd zijn die Evenepoel de voorbije twee jaar won. “Ik weet niet of hij mij daar als een concurrent ziet. We hebben nu afgesproken dat Remco de Ronde van Vlaanderen rijdt als ik hem niet doe. En Remco blijft weg uit Luik als ik Luik rijd”, lacht MVDP.