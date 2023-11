woensdag 29 november 2023 om 15:29

Wereldkampioenen Van der Poel en Evenepoel samen op pad in Zuid-Spanje

Wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel hebben woensdag samen een trainingsrit afgewerkt in Spanje. De kopmannen van Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step vertrokken vanuit Calpe voor een training van ruim vier uur.

Van der Poel koerste als regerend wereldkampioen op de weg in zijn regenboogtrui, terwijl Evenepoel – die wereldkampioen tijdrijden is – zijn Belgische tricolore droeg als nationaal wegkampioen. Zij waren onder meer met enkele ploegmaats van Van der Poel en de Australische ex-wielrenner Freddy Ovett op pad.

Op Strava is te zien dat Evenepoel in iets meer dan vier uur een training van 123 kilometer heeft afgewerkt. Daarin werkten de profs meer dan 2.000 hoogtemeters af. Van der Poel gebruikte ook jarenlang Strava, maar hij is inmiddels gestopt om zijn trainingen en data te delen op de trainingsapp.

Van der Poel is in Spanje om er zijn veldritwinter voor te bereiden. De wereldkampioen veldrijden staat op 22 december voor het eerst aan de start van een cross, in de Zilvermeercross van Mol.

Bekijk hier de Strava-gegevens van Remco Evenepoel: