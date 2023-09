zondag 17 september 2023 om 10:56

Zet winnende Van der Poel toch een punt achter wegseizoen? “Cross komt er snel aan”

Mathieu van der Poel klaagde vorige week nog over mentale en fysieke vermoeidheid, maar dit belette de Nederlander niet om zaterdag in de Super 8 Classic zijn eerste zege als wereldkampioen te boeken. Zit zijn wegseizoen er daarmee ook meteen op? “We moeten opletten dat we niet gaan uitmelken”, laat hij weten aan onder meer WielerFlits.

In zijn eerste wedstrijden als wereldkampioen liep het nog niet van een leien dakje, maar Mathieu van der Poel lijkt inmiddels weer de goede vorm te pakken te hebben. In de Grand Prix de Wallonie van afgelopen woensdag werd hij al vierde en zaterdag volgde dan zijn eerste overwinning als wereldkampioen in de Super 8 Classic.

Van der Poel was na afloop uiteraard erg blij met zijn zege, maar koerst wel op zijn tandvlees. “Mijn overwinning verandert niks aan wat ik heb gezegd. Ik was goed, maar zeker niet super. Misschien heb ik na het WK iets te weinig getraind. Koersen is mentaal en fysiek echt een opdracht op dit moment. Woensdag heb ik heel erg afgezien, maar misschien was dat precies wat ik nodig had.”

De wereldkampioen zal komend weekend sowieso nog meedoen aan het Olympische testevent op de mountainbike in Parijs, maar lijkt niet echt meer te porren voor een deelname aan het Circuit Franco Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

De renner van Alpecin-Deceuninck lijkt de voorkeur te geven aan een langere rustperiode richting het crosseizoen. “Sowieso is het al een mooi seizoen geweest. We moeten opletten dat we niet gaan uitmelken. De cross komt er snel aan”, aldus MVDP.