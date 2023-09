zaterdag 16 september 2023 om 18:45

Mathieu van der Poel wint met SUPER 8 Classic eerste wedstrijd in regenboogtrui

De eerste zege van Mathieu van der Poel als wereldkampioen op de weg is een feit. De Nederlander won na een enerverende koers de Super 8 Classic. In een sprint met zes versloeg hij Anthony Turgis en Florian Vermeersch.

De organisatie van de SUPER 8 Classic kon rekenen op een sterk deelnemersveld. Wout van Aert gaf weliswaar verstek omdat hij zich niet helemaal fit voelde, maar Mathieu van der Poel en Mads Pedersen waren wel van de partij. Zij vertrokken ’s middags van het Marktplein van Brakel voor een tocht van 203,6 kilometer, die onderweg stevig gekruid wordt door maar liefst zestien hellingen. Onder meer de Moskesstraat (500 meter kasseien aan 7,2%) en de Smeysberg (600 meter aan 7,9%) – bekend van het WK 2021 – lagen op de route.

In het eerste, vlakke gedeelte van de wedstrijd reden drie renners weg uit het peloton. Frank van den Broek, die onder contract staat bij de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich, maar vandaag uitkwam voor het WorldTeam, had het gezelschap van Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) en Maciej Bodnar (TotalEnergies). Laatstgenoemde ging op 73 kilometer van de finish overboord, toen Van den Broek doortrok op de eerste keer Moskesstraat. De Wilde moest er aanvankelijk ook vanaf, maar kon op het vlakke weer terugkeren.

Van der Poel vliegt erin

Bij de favorieten ontplofte de koers ondertussen ook. Op de Moskesstraat trok Matteo Trentin door, gevolgd door een sterke Lars Boven, Victor Campenaerts, Rilan Sheehan en… Mathieu van der Poel. Nadat de achtervolgers bij de teruggevallen Bodnar waren gekomen, versnelde Van der Poel. Op de Holstheide knalde de wereldkampioen in één keer naar De Wilde en Van den Broek toe. Op de Smeysberg bleven alleen de twee Nederlanders over, nadat De Wilde zijn ketting eraf trapte.

In het peloton viel het echter niet stil. Sterker nog, de achtervolgers konden weer terugkeren bij Van der Poel en Van den Broek. Die laatste was ondanks een dag in de aanval nog niet leeg, want hij zat ook mee met de volgende kopgroep die wegreed. De andere drie leden: Gianni Vermeersch, Anthony Turgis en Jakob Fuglsang. Even later, op de tweede keer Moskesstraat, ging Van der poel weer in de tegenaanval. Hij wist de oversteek te maken, net als Lars Boven en Florian Vermeersch. We kregen zo zeven man voorop.

Van den Broek valt weg, peloton komt dichter

De zeven liepen meer dan een minuut uit op het uitgedunde peloton achter hen. Zij begonnen met een mooie marge – ongeveer een minuut – aan de laatste twintig kilometer. Niet veel later schoof Frank van den Broek letterlijk weg uit de kopgroep: hij schoof op zestien kilometer van het einde onderuit op een rotonde. Nadien liep de voorsprong van de overgebleven vluchters langzaam maar zeker wat terug. Met nog vijf kilometer te gaan, hadden ze minder dan een halve minuut. Dat kwam vooral door het werk van Intermarché-Circus-Wanty.

In de laatste kilometers stokte de achtervolging echter bij de achtervolgers. De zes zouden gaan strijden om de zege. Gianni Vermeersch viel in de laatste twee kilometer als eerste aan, maar zijn naamgenoot Florian Vermeersch dichtte het gat. Het zou een sprint worden. Gianni Vermeersch trok deze aan voor Van der Poel, die met machte halen naar de zege snelde. Hij won afgetekend voor Anthony Turgis en Florian Vermeersch.