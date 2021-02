Zes ProTeams krijgen wildcard voor Ronde van Vlaanderen

Flanders Classics heeft bekendgemaakt welke zes ploegen een wildcard krijgen voor de Ronde van Vlaanderen 2021. Op zondag 4 april mogen ProTeams Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-WB, B&B Hotels en Total Direct Energie zich melden. Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic kregen automatisch een wildcard aangeboden vanwege hun UCI-ranking in 2020.

De Ronde van Vlaanderen is opnieuw een van de hoofddoelen voor Mathieu van der Poel, die afgelopen najaar namens Alpecin-Fenix de beste was in Vlaanderens Mooiste. Door Total Direct Energie een uitnodiging te geven, is de verwachting dat ook oud-winnaar Niki Terpstra (2018) weer zijn opwachting maakt in de monumentale klassieker.

Naast de zes wildcardploegen staan ook alle negentien WorldTour-teams aan het vertrek van 105e editie van de Ronde van Vlaanderen. Daardoor komt het totaal aantal formaties op 25 te staan. Bij de vrouwen doen 24 ploegen mee op 4 april.

We present you the starting male teams for our 1️⃣0️⃣5️⃣th edition of Flanders’ Finest! 🤩 #RVV21 #RVVMen pic.twitter.com/rSYDoyCY5y — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) February 23, 2021