Ronde van Vlaanderen voor vrouwen ontvangt 24 ploegen

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen kan op zondag 4 april rekenen op een indrukwekkende lijst met deelnemende ploegen. Alle negen Women’s WorldTour-teams zijn present, waaronder SD Worx met titelverdediger Chantal van den Broek-Blaak en wereldkampioene Anna van der Breggen.

De andere ploegen van het hoogste niveau zijn Alé BTC Ljubljana, Liv Racing, Canyon-SRAM, BikeExchange, Trek-Segafredo, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Team DSM en Movistar Women. Zij krijgen concurrentie van vijftien continentale vrouwenteams, waaronder Lotto Soudal Ladies, Jumbo-Visma Women, Ciclismo Mundial, Parkhotel Valkenburg en Bingoal Casino-Chevalmeire.

Vorig jaar werd de Ronde van Vlaanderen vanwege de coronacrisis in het najaar verreden. Dit jaar gaat de koers, andermaal zonder publiek, gewoon door op de oorspronkelijke datum in het voorjaar.

Here are the women’s teams for the 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ edition of Tour of Flanders 👏 #RVV21 #RVVWomen pic.twitter.com/ZX65dHOkRu

