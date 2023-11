woensdag 29 november 2023 om 12:37

Zeker vier, maximaal zes confrontaties tussen Van der Poel, Van Aert en Pidcock op komst

Nu ook Tom Pidcock zijn veldritprogramma voor de winter 2023-2024 wereldkundig heeft gemaakt, kunnen we opmaken waar we confrontaties zullen krijgen met de Brit, Wout van Aert en wereldkampioen Mathieu van der Poel. En wat blijkt? Vooral de Wereldbeker is de grote winnaar.

Vijf van de zes aangekondigde driestrijden spelen zich immers af in het regelmatigheidsklassement van de UCI, verder mag ook de X2O Trofee in Koksijde dromen van een prestigieus podium. De eerste keer dat we Pidcock, Van Aert en Van der Poel samen in actie zien, is in de Wereldbeker van Antwerpen, op 23 december. Een dag eerder kruisen Van Aert en Van der Poel al de degens tijdens de Zilvermeercross.

In totaal tekenen we voor zes confrontaties, hoewel er bij twee nog een slag om de arm wordt gehouden: Van Aert kondigde zijn deelnames aan de Wereldbekers in Zonhoven en Benidorm (respectievelijk op 7 en 21 januari) onder voorbehoud aan. Het kan straks in januari blijken dat hij beide Wereldbekers toch overslaat.

“Deze crossen vallen nagenoeg samen met het trainingskamp van Jumbo-Visma in januari en dat zorgt voor de nodige haken en ogen. Daarnaast speelt ook de opgebouwde vermoeidheid net voor en na het trainingskamp een rol in het uiteindelijke oordeel”, zei Van Aert daar eerder over.

Mocht Van Aert passen voor de twee laatste crossen op zijn programma, dan volgt de laatste driestrijd al in Koksijde, op 4 januari. In dat geval worden de drie slechts vier keer tegen elkaar uitgespeeld. Op het Wereldkampioenschap in Tabor tekent van de Grote Drie sowieso alleen titelverdediger Mathieu van der Poel present.