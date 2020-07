Zeeman: “Niet verwacht dat Leemreize zo snel overstap zou maken” vrijdag 24 juli 2020 om 15:31

Merijn Zeeman had niet verwacht dat binnen een jaar een renner van de Jumbo-Visma opleidingsploeg al de stap naar de WorldTour zou maken. Dat zegt de sportief directeur na de transfer van Gijs Leemreize naar het ‘grote’ Jumbo-Visma. “Dat de eerste jonge renner de overstap maakt vanuit de opleidingsploeg is memorabel”, aldus Zeeman.

“Gijs reed vorig jaar nog bij het clubteam Sensa-Kanjers voor Kanjers”, gaat Zeeman verder. “Wij werden getipt door Han Vaanhold, waarna Gijs een plaats in ons Development Team verdiende. We hadden niet verwacht dat een renner van de beloften zo snel de overstap zou maken.” Leemreize reed dit seizoen al de Tour de la Provence met de profs en rijdt komende week ook de Ronde van Burgos tussen de WorldTour-renners.

“Gijs heeft zich goed ontwikkeld en daar hebben de opleidingsploeg en het bijbehorende opleidingstraject aan bijgedragen. Wij achten hem klaar om over te stappen naar de profs en daar verder te leren en ervaring op te doen. We hebben vertrouwen in hem en dat is de reden dat we hem voor drie jaar hebben vastgelegd”, aldus de sportief directeur.

Leemreize: “Uiteindelijk is het snel gegaan”

Dat Leemreize voor drie jaar tekent bij Jumbo-Visma was al te lezen op onze site. De 20-jarige coureur ziet daarmee een droom uitkomen. “In de beginjaren dat ik fietste was dat nog niet realistisch, maar het ging jaarlijks beter en ik bleef stappen zetten. Uiteindelijk is het snel gegaan, want afgelopen jaar reed ik nog bij een clubteam. Dat ik vorig jaar de stap naar de opleidingsploeg mocht zetten, was al heel mooi. Ik ben heel blij dat ik nu de stap kan maken naar het WorldTour-team”, zegt Leemreize.