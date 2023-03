Zeeman heeft ‘geldig excuus’ voor Vingegaard: “Maar Pogacar was wel een klasse apart”

Voorafgaande aan Parijs-Nice werd een spannend duel verwacht tussen Tour de France-pretendenten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar laatstgenoemde bleek er met kop en schouders bovenuit te steken. Merijn Zeeman zei in de het radioprogramma Langs de Lijn niet verrast te zijn door het niveau van Pogacar. “Het is de laatste jaren eigenlijk wel vaste prik dat hij zo ontzettend goed is”, aldus de sportief directeur van Jumbo-Visma.

“Maar het was natuurlijk zeer indrukwekkend”, vervolgde Zeeman, die Vingegaard als derde zag eindigen in het algemeen klassement. De Deen verloor in totaal een minuut en 39 seconden op Pogacar. “Jonas heeft nog nooit een WorldTour-wedstrijd van een week gewonnen. Dat was een doel na het winnen van de Tour. We waren de hele winter optimistisch dat we meer partij zouden kunnen bieden.”

“Maar na de hoogtestage op Tenerife heeft hij wat zaken op privégebied gehad, waardoor hij achteruit is geworpen en hij niet op zijn allerbest was afgelopen week. Dat was wel een geldig excuus. Al moet ik zeggen dat het ook in topvorm een geweldige klus zou zijn geworden om te kunnen strijden met Pogacar, want die was deze week echt een klasse apart.”

Lees meer: ‘Voor Pogacar en Vingegaard is de Tour de France nu al begonnen’

Herstel Roglic

Terwijl Vingegaard een tik kreeg in Parijs-Nice, was er vanuit Italië wel goed nieuws voor Jumbo-Visma. Primoz Roglic, die andere klassementsrenner van de Nederlandse formatie, won bij zijn rentree in het peloton drie etappes en het eindklassement van Tirreno-Adriatico. “Hij heeft er heel lang uit gelegen met zijn schouderblessure, waardoor hij ook heel lang niet op de fiets kon zitten”, vertelt Zeeman.

“Dat was ook de reden waarom wij hem nog niet hadden opgesteld in de Tirreno en hij eigenlijk pas volgende week in de Ronde van Catalonië zou beginnen. Maar het herstel ging veel sneller en op de hoogtestage zagen we dat hij heel snel vooruitging. Omdat hij ook voldoende weken training achter de rug had, hebben we toen besloten dat het voor hem beter was om nu in wedstrijden te investeren.”

“Normaal gesproken rijdt Roglic geen Tour”

Dat pakte goed uit, want Roglic was bijzonder succesvol in Tirreno-Adriatico. “Hij is gewoon een heel bijzondere atleet, die buiten het feit dat hij heel sterk is, ook heel goed weet wat hij wel en wat hij niet kan. Dat hij drie etappes en het eindklassement won, was toch wel een enorme verrassing voor ons. Maar wel een heel aangename.”

Roglic mikt dit jaar op de Giro d’Italia, niet op de Tour de France. Kan daar na deze prestaties nog verandering in komen? “De Giro is voor ons ook een heel bijzondere wedstrijd. We hebben nu én de Tour én de Vuelta (Roglic in 2019, 2020 en 2021, red.) gewonnen, maar de Giro nog nooit. Dus dat is een heel belangrijk doel. Voor Primoz ook trouwens, omdat de laatste tijdrit heel dicht bij Slovenië eindigt. Ze verwachten dat het hele land zal uitlopen. En later komt dan de Tour waar Jonas zich straks op gaat focussen. En nog een aantal, zoals Wout van Aert. Maar normaal gesproken rijdt Roglic geen Tour.”

Wedstrijdprogramma Primoz ROGLIC