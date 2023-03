‘Voor Pogacar en Vingegaard is de Tour de France nu al begonnen’

Podcast

De stofwolken van de sterrati in Strade Bianche zijn nog nauwelijks neergedwarreld of het wielerpeloton raast alweer door in Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Beide deelnemersvelden zijn mooi verdeeld. In Italië vechten klassiekerspecialisten als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Biniam Girmay en Tom Pidcock een fiks duel uit, in Frankrijk bekampen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard elkaar. In de WielerFlits Podcast komen beiden ruim aan bod.

Parijs-Nice betekent voor Pogačar en Vingegaard een eerste weerzien in een rittenkoers sinds de Deen de Sloveen versloeg in de jongste Tour de France. Het is een eerste meetmoment en bij de eerste aankomst bergop was Pogačar de betere van de twee. Maxim en Youri bespreken welke lessen we hieruit moeten trekken en vooral ook wat het betekent voor later dit jaar.

“De Tour de France duurt normaal 21 etappes, maar voor beiden is die wedstrijd eigenlijk nu al begonnen”, legt Maxim uit. “Je ziet het ook terug in de programma’s van beide renners, maar ook die van Primož Roglič. Die veranderen steeds op het laatste moment. Ik denk dat het bewust bedoeld is om elkaar van de wijs te brengen.”

Ook Youri sluit zich daarbij aan. “De psychologische oorlogsvoering is nu al begonnen. En met de eerste slag die Pogačar heeft geslagen – die letterlijk lachend in het wiel van Vingegaard zat – is hij toch al in het koppie van de Deen gekropen. Jumbo-Visma zal zeggen dat het pas maart is en slechts Parijs-Nice, maar er is werk aan de winkel. Een nadeel hoeft dit overigens niet te zijn.”

Ook staan de mannen uitgebreid stil bij het beulswerk van Mathieu van der Poel in Tirreno-Adriatico, het verstoppertje spelen van Wout van Aert en de vorm van Tom Pidcock, Julian Alaphilippe en Biniam Girmay. Daarnaast ploft ook RIDE Magazine op de deurmat, bespreken ze de stand in WielerFlits Ploegleider en behandelen ze ook de start van het Nederlandse seizoen.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

