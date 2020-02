Zdenek Stybar: “Ik lig op schema voor de klassiekers” zondag 2 februari 2020 om 08:55

Fernando Gaviria, Peter Sagan, Rudy Barbier… Dat waren de grote favorieten om te zegevieren op het racecircuit Autodrómo El Villicúm, maar het was Zdeněk Štybar die de sprinters wist te verrassen met een razendsnelle laatste kilometer. “Ik heb nog wat werk te doen, maar ik lig op schema voor de klassiekers”, is de conclusie van de Tsjech.

Gaviria was na twee eerdere sprintzeges de grote favoriet om de voorlaatste etappe van de Vuelta a San Juan te winnen. Zijn ploeg UAE Emirates reed ook op kop in de laatste kilometer, maar de formatie werd verrast door een late aanval van Štybar. De 34-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step bleek zijn demarrage perfect te hebben getimed.

De regerend winnaar van Omloop Het Nieuwsblad en de E3 BinckBank Classic moest tot de laatste meters doorrijden, maar de klassiekerspecialist wist de opkomende Juan Sebastián Molano van zich af te houden. “Ik had vandaag een vrije rol om aan te vallen”, zo vertelde de dagwinnaar na de finish. “Het was een win-winsituatie.”

Verkenning

“Ik kon op die manier namelijk een gooi doen naar de zege, maar ook de druk wegnemen bij onze spurter Álvaro José Hodeg”, aldus Štybar, die de finish eerder al uitvoerig bestudeerde. “We waren hier vorige week al aan het trainen met de jongens. We hebben toen ook al geprobeerd om een aanval te plaatsen in de laatste kilometer.”

Štybar kan nu met vertrouwen toewerken richting de voorjaarsklassiekers. “Het is altijd leuk om een vroege zege te boeken, aangezien je nooit weet hoe goed de conditie nu is. Ik richt me ook dit seizoen weer op Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik ben blij dat ik nu kan toewerken naar mijn beste vorm.”

Enkele uren na de zege van Štybar wist zijn ploeggenoot Dries Devenyns de Cadel Evans Great Ocean Road Race te winnen, de 750 UCI-zege van Deceuninck-Quick-Step.