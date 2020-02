Winnende Dries Devenyns: “Ik was niet helemaal zeker” zondag 2 februari 2020 om 08:22

Dries Devenyns mag vaak juichen voor een ploeggenoot die zegeviert, maar de 36-jarige Belg van Deceuninck-Quick-Step won vandaag zelf de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Meesterknecht Devenyns bleek na een spannende wedstrijd sneller dan de Rus Pavel Sivakov. “Ik had vandaag goede benen”, zo vertelde Devenyns na afloop.

Er werd flink gekoerst in en rond het Australische Geelong. Zo stond de wind perfect voor het creëren van waaiers, wat dan ook gebeurde nog voor het opdraaien van de lokale ronde. Verschillende renners probeerden in de finale aan te vallen, maat het was uiteindelijk Sivakov die een mooi gaatje wist te slaan.

De beloftevolle ronderenner kreeg niet veel later het gezelschap van een tweede aanvaller: Dries Devenyns. “Het was echt een agressieve wedstrijd. Mitchelton-Scott had nog vijf renners in de voorste groep en ook Team Ineos had nog twee mannetjes mee vooraan. Ik was de enige renner van Deceuninck-Quick-Step, maar ik had wel goede benen.”

Devenyns en Sivakov werkten voorbeeldig samen in de laatste kilometers, waardoor beide renners uit de greep wisten te blijven van de achtervolgende groep en mochten sprinten om de zege. “Ik was niet helemaal zeker, aangezien ik niet wist hoe snel Sivakov is in een sprint. Ik had echter nog genoeg punch in de benen.”

Nieuwe mijlpaal voor Deceuninck-Quick-Step

De overwinning van Devenyns is niet zomaar een nieuwe zege voor zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step. De Belgische sterrenformatie boekte namelijk de 750(!) UCI-zege sinds de oprichting van de ploeg. “Het is niet alleen de zege waar ik blij mee ben, maar ook het feit dat ik geschiedenis schreef voor de ploeg”, aldus Devenyns.

De 22-jarige Sivakov moest dus genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats. “Ik ben natuurlijk teleurgesteld, maar ik ben ook wel blij met mijn tweede plek. Ik kan alleen maar zeggen: chapeau Dries. Het was echt een lastige dag, maar we wilden de koers hard maken, in de hoop de sprinters eraf te krijgen.”