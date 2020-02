Zdenek Stybar zet peloton een hak in Vuelta a San Juan

Zdenek Stybar heeft de zesde etappe in de Vuelta a San Juan op zijn naam geschreven. De Tsjech van Deceuninck-Quick-Step demarreerde in de laatste kilometer, waarna hij de aanstormende spurters nipt voorbleef. Tweede werd Juan Sébastian Molano, derde Ruby Barbier.



Remco Evenepoel kwam in de voorlaatste etappe van de Vuelta a San Juan niet in de problemen. Als de coureur van Deceuninck-Quick-Step zondag op zijn fiets blijft zitten, schrijft hij de Vuelta a San Juan op zijn naam.

Peloton laat twee vroege vluchten spartelen

De etappe van zaterdag met start en finish op Autodrómo El Villicúm leek uit te monden in een massasprint. Twee vroege vluchten, met daarbij eerst Christofer Jurado, Jokin Aranburu en Veljko Stojnik en later Laureano Rosas, Mirco Maestri, Andrea Di Renzo en Agustin Fraysse brachten daar geen verandering in: zij waren een speelbal van het peloton, dat aaste op een nieuwe massasprint.

Stybar verrast treintje UAE Emirates

En dus waren de ogen opnieuw gericht op Fernando Gaviria. De Colombiaanse sprinter was in twee eerdere sprintetappes oppermachtig en was dus ook zaterdag de topfavoriet om de etappe op zijn naam te schrijven. In de laatste kilometers nam het treintje van UAE Emirates de kop, maar na een aanval van Stybar in de slotkilometer was de controle even ver te zoeken.

Mooie zege Stybar

Stybar zette zijn aanval stug door. Tegelijkertijd zag hij ook dat de spurters achter hem zich in gang zetten. De Tsjech moest tot de laatste meters doorrijden, maar uiteindelijk lukte het hem om de sprinters een hak te zetten. Molano, die de sprint eigenlijk voor Gaviria zou aantrekken, eindigde op de tweede plaats. Barbier werd derde.