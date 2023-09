donderdag 28 september 2023 om 15:56

Yves Lampaert grapt met Wout van Aert na nieuws over fusie: “Wout kon er smakelijk om lachen”

Het nieuws dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step aan een fusie werken voor 2024 heeft ook de renners van beide ploegen bereikt. Yves Lampaert heeft voor de start van het Circuit Franco-Belge aan Het Nieuwsblad verteld dat het de sfeer bij de Belgische ploeg niet veranderd heeft. “We wachten af en doen zoals altijd ons best”, aldus Lampaert.

“Ik heb er hoe dan ook vertrouwen in en maak me geen zorgen. Als je zoals ik een contract hebt, zal alles wel correct verlopen. Vragen zijn er zeker, maar we wachten geduldig af”, vertelt de West-Vlaming, die al het nieuws over de fusie meekrijgt. Volgens onze informatie is het een kwestie van tijd voordat de spectaculaire fusie wordt beklonken.

“Sommige berichten zijn ook tegenstrijdig. Je leest dat het wel nog voor 2024 zou zijn, andere kranten zeggen dat dat niet kan. Voor hetzelfde geld komt het er dus nog niet van.”

Lampaert zocht ook contact met Wout van Aert, de kopman van Jumbo-Visma, met wie hij onlangs nog het EK reed. ‘Ik heb gezien dat je je geamuseerd hebt met mij op de kamer. Maar om nu meteen de ploeg over te nemen, dat is wel heel drastisch’, stuurde Lampaert met een knipoog. “Wout kon er smakelijk om lachen”, voegde hij er aan toe.