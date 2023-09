donderdag 28 september 2023 om 13:13

Nieuwe ontwikkeling rond fusieplan: Jumbo-Visma brengt UCI op de hoogte

De op handen zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step krijgt steeds meer vorm. De Nederlandse formatie heeft de internationale wielerunie UCI namelijk al op de hoogte gebracht. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het is het grootste geheim in de wielersport dat zich de afgelopen maanden afspeelde. Al vanaf medio juli zijn Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step met elkaar in gesprek om per 2024 een fusieploeg te vormen. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Richard Plugge zal de CEO van de ploeg worden. Merijn Zeeman wordt hoofdcoach. Patrick Lefevere wordt dan weer lid van de Raad van Commissarissen van de ploeg.

Volgens ingewijden is het een kwestie van tijd voordat deze spectaculaire en verrassende fusie wordt beklonken. De laatste ontwikkeling is volgens Het Laatste Nieuws dat Jumbo-Visma-teambaas Plugge de UCI op de hoogte heeft gebracht van het fusieplan voor 2024. De Nederlander zou vorige week al een overleg hebben gehad met UCI-voorzitter David Lappartient. Er staat ook een call gepland tussen Plugge, de UCI en een afgevaardigde van Soudal Quick-Step.

Over de inhoud van die gesprekken is voorlopig niks bekend. De UCI moet echter wel toestemming verlenen aan Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step, anders kan de geplande fusie niet doorgaan. De internationale wielerunie werkt met specifieke regels wat betreft licenties van WorldTour-teams.

Deadline

Ploegen moeten ten laatste op 15 oktober alle benodigde informatie en documenten (bankgarantie, exacte ploegnaam, naam en het adres van het hoofdkantoor, paying agent, CEO, hoofdsponsors, ploegleiders en de renners) aanleveren bij de UCI. Is dat niet het geval, dan wacht er een financiële sanctie in de vorm van een boete. In hetzelfde reglement staat echter dat in bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van deze datum.