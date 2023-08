zondag 27 augustus 2023 om 17:07

Yves Lampaert derde in Renewi Tour: “Fijn dat er eensgezindheid was bij de neutralisatie”

Yves Lampaert stelde zondag zijn derde plaats in het eindklassement van de Renewi Tour veilig. De slotrit naar Bilzen werd gekenmerkt door een opvallende staking van de renners, die de finaleronde te gevaarlijk vonden. “Het was heel smal en ik denk dat we er goed aan gedaan hebben om de tijd te neutralsieren voor de smalle passage. Zowel de organisatie als de renners zijn daar de winnaar bij”, aldus Lampaert in gesprek met WielerFlits.