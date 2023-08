zondag 27 augustus 2023 om 16:19

Tim Wellens grijpt eindzege in Renewi Tour, Matej Mohoric de beste in lastige slotrit

Tim Wellens heeft de eindzege in de Renewi Tour 2023 binnengesleept. De kopman van UAE Emirates reed attent in de finale van de slotrit naar Bilzen en was ruim voor de finish al zeker, omdat door een gevaarlijke finale de klassementstijden al op 5,1 kilometer van de meet werden opgenomen. De slotrit in de nieuwe Benelux Tour werd gewonnen door Matej Mohoric.

De slotrit van de Renewi Tour bevatte slechts vier verschillende hellingen, maar deze moesten allemaal wel meerdere keren beklommen worden. In de laatste 20 kilometer lagen nog de Slingerberg en de Keiberg op het lokale parcours rond Bilzen. Leider Tim Wellens begon met 23 seconden voorsprong op Florian Vermeersch en Yves Lampaert aan deze rit.

Peloton protesteert

De kopgroep van de dag was sterk en bestond uit Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck), Nicolò Buratti (Bahrain Victorious), Dušan Rajović (Bahrain Victorious), Cameron Wurf, Luke Plapp (INEOS Grendiers), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Derek Gee (Israel-Premier Tech) en Karl Patrick Lauk (Bingoal WB). Zij pakten meer dan drie minuten voorsprong.

Ruim 90 kilometer voor de meet, bij een passage aan de finish in Bilzen, hield het peloton plots halt. Het was een protest, omdat de renners unaniem de finale te gevaarlijk en te smal vonden. Na een gesprek met de wedstrijdjury werd besloten de bonificaties in de Groene Kilometer te schrappen en de tijden voor het klassement op te nemen op 5,1 kilometer van de meet.

Na de herstart hield de kopgroep zijn voorsprong vast, maar naarmate de finale naderde liep die wel wat terug. Dat gebeurde mede door inspanningen van Alpecin-Deceuninck, dat met Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen de koers hard maakte. Het peloton brak in stukken, waarna een grote favorietengroep aansloot bij de koplopers. Daarbij niet de kopmannen van Jumbo-Visma, dat daardoor moest achtervolgen.

Favorietengroep maakt zich los

Het verschil was echter klein, maar door de stevige wind was het lastig om dat gat te dichten. De voorste groep spatte zelfs uit elkaar door waaiervorming. Dat leek het breekpunt voor het peloton met daarin onder meer Olav Kooij. De winnaar leek in de kopgroep gezocht te moeten worden. Het was Matej Mohoric die op de laatste keer Slingerberg het initiatief nam en 19 kilometer voor de meet wegreed met Matteo Trentin.

Trentin liet zich vervolgens uitzakken naar de elitegroep, om zijn kopman Wellens bij te staan. De poging van Mohoric werd daardoor geneutraliseerd. Omdat het voorin wat stilviel, kon het peloton vlak voor de laatste keer Keiberg nog terugkomen tot op 10 seconden. Voor Tim Wellens maakte dat niet meer uit, want hij bereikte zonder problemen de laatste 5,5 kilometer en was – omdat de tijd daar al werd opgenomen – toen al zeker van de eindzege.

Wellens lost en wint, Mohoric ook aan het feest

Alleen de strijd om de ritzege was toen nog interessant; Wellens liet zelfs lopen op de Keiberg. Een elitegroepje kwam daar boven en ging strijden om de overwinning. Onder meer Florian Sénéchal, Florian Vermeersch en Søren Kragh Andersen toonden zich in het offensief, maar kwamen niet weg. Uiteindelijk reden vijf man weg, met Kragh Andersen, Trentin, Mohoric, Jasper Stuyven en Jasper De Buyst. Van die groep had Mohoric na een zware finale de beste sprint in huis.