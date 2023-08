zondag 27 augustus 2023 om 13:47

Opvallend: Renners staken in slotrit Renewi Tour, organisatie doet concessies

Niet alleen in de Vuelta a España is er discussie over de veiligheid in de koers. In de slotetappe van de Renewi Tour gingen de renners even in staking omdat ze het parcours te gevaarlijk vonden. De koers is inmiddels weer in volle gang, maar de organisatie heeft wel enkele veiligheidsconcessies moeten doen.

Een zeer opvallend moment in de slotrit van de Renewi Tour. De renners besloten aan de finish voet aan de grond te zetten, aangezien ze het parcours te gevaarlijk (smal) vonden. Er ontstonden vervolgens hevige discussies tussen de renners – met klassementsleider Tim Wellens en andere ervaren coureurs als Matteo Trentin en Yves Lampaert als bemiddelaars – en de wedstrijdorganisatie.

De koers is inmiddels weer hervat, maar de klassementstijden zullen nu wel worden opgenomen op vijf kilometer van de finish. Ook is de groene kilometer voor de bonificatieseconden geschrapt.

Renners stoppen uit protest tegen onveilige finale in Renewitour @sporza #zeldengezien pic.twitter.com/trEVUJdSss — christophe vandegoor (@chrisvandegoor) August 27, 2023

In de slotrit van de Renewi Tour trekken de renners van Reimst naar Bilzen. De etappe bevat slechts vier verschillende hellingen, maar deze moeten allen wel meerdere keren beklommen worden met Côte de Hallembaye (1 km aan 4,9%), Côte de Wonck (0,6 km aan 7%), Slingerberg (0,6 km aan 7,8%) en de Keiberg (0,4 km aan 6,8%).