zondag 24 september 2023 om 17:51

Yves Lampaert: “Als het op een sprint aankwam, moest De Lie de lead-out doen voor Van Aert”

Video Yves Lampaert vindt dat de Belgen zeer trots mogen zijn na het EK wielrennen in Drenthe. De Belg vertelde ook dat op voorhand werd afgesproken dat Arnaud De Lie de lead-out zou doen voor Wout van Aert. “Maar ze moesten onderweg natuurlijk ook wel overleggen”, zei Lampaert voor de camera van WielerFlits.

Lampaert, die zelf veel werk opknapte, spreekt van een collectief sterke prestatie van de Belgische nationale ploeg. “Ik denk dat we als ploeg enorm sterk hebben gereden. We hebben gecontroleerd en hebben de koers hard gemaakt. Ik denk dat we heel trots mogen zijn op onze prestatie. We hebben gedaan wat we moesten doen, jammer voor Wout dat het een tweede plaats is.”

“Als het op een sprint aankwam, moest Arnaud de lead-out doen voor Wout”, ging Lampaert verder. “Maar ze moesten natuurlijk ook overleggen tijdens de wedstrijd.” Desondanks de sterke lead-out van De Lie, kon Van Aert zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma, Christophe Laporte, niet meer bijbenen. “Laporte is niet zomaar een renner natuurlijk. Hij heeft Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem gewonnen en ritten in het Critérium du Dauphiné.”