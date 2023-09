zondag 24 september 2023 om 17:08

Arnaud De Lie na indrukwekkende lead-out voor Wout van Aert: “Misschien had ik de benen om te winnen”

Arnaud De Lie behaalde geen medaille op het EK in Drenthe, maar maakte wel indruk. In de slotkilometer offerde de jonge Belg zich met een ellenlange lead-out op voor zijn landgenoot Wout van Aert. “Het was een superzware inspanning op de VAM-berg”, zei De Lie na afloop tegen Sporza.

De Lie zat samen met Van Aert in een groepje van tien, waar Christophe Laporte in de slotronde uit wegreed. De Fransman hield vervolgens op de slothelling de sprintende Van Aert nipt af. “Op vijf kilometer van de finish praatten we. Het was een mooie kans voor Wout dit. Jammer dat hij tweede wordt. Laporte was ontzettend sterk. Toen Laporte ging, zat Wout in de groep. Ik zat erachter met andere favorieten zoals Kooij en Pedersen. Ik weet niet hoe hij wegreed, maar hij was echt sterk.”

Dat bleek, want Laporte begon dus met voorsprong aan de laatste beklimming van de VAM-berg en wist de zege binnen te slepen. Toch kwamen de achtervolgers nog heel dicht, vooral door een enorme kopbeurt van De Lie. “Misschien had ik nog de benen om te winnen, maar ja. Ik weet het niet. Misschien ben ik te vroeg aangegaan op de VAM.”