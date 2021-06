Yves Lampaert (2de): “Ik trapte 460 watt gemiddeld, dus kan mezelf niets verwijten”

“Ontgoocheld? Bah nee gij”, klinkt Yves Lampaert overtuigd. “Ik ben op mijn waarde geklopt door Remco Evenepoel. Zelf heb ik ook alles gegeven en ik ben tevreden met mijn wattages. Ik hoop wel die tweede plaats in het klassement te behouden.”

Dan doe je het over amper 11 kilometer maar liefst 16 seconden beter dan de vorige besttijd, mag je een tijdlang op de hotseat plaatsnemen, moet je finaal toch nog vrede nemen met de dichtste ereplaats. Maar Yves Lampaert zal er naar eigen zeggen niet slechter van slapen.

“Wat ik Remco gezegd heb na de aankomst? Proficiat. Hij heeft het goed gedaan, hé. Alleen jammer dat hij in de slotkilometer zijn remmen niet dichtkneep”, lachte Lampaert. “Wie gaat hem niet nog van de eindzege houden? Niemand, toch? Hij gaat dat hier winnen. Haha nee. Serieus: natuurlijk heb ik geen wrange gevoelens. Ik ben op mijn waarde geklopt.”

“Ik heb mijn wattages gehaald die ik wilde halen. Hoeveel dat is? 460 watt gemiddeld. 11 kilometer voluit. Ik heb alles gegeven. Dan moet je blij zijn met het resultaat. En we staan nu eerste en tweede in het klassement. Alleen maar tevreden gezichten in de ploeg.”

Tweede plaats vasthouden

Lampaerts doelen op korte termijn zijn nog steeds dezelfde als wat hij ons vorige zaterdag vertelde. “Eerst wil ik graag dat goede klassement vasthouden in deze Baloise Belgium Tour. Dan volgen de nationale kampioenschappen. Of het BK een hoofddoel is? Als je van een nationaal kampioenschap geen doel meer maakt, stop je maar beter met koersen, vind ik.”

Voor de Tour is Lampaert nog steeds reserve. “Maar ik hou me klaar mocht het nodig zijn. De conditie is goed. Zoniet ga ik zoals gepland op hoogtestage en hervat ik daarna in de Ronde van Wallonië. Met later graag het WK en Parijs-Roubaix als absolute doelen. Of de Vuelta een optie is? Nee nee, mijn vrouw moet kopen (bevallen, red), hé. De Vuelta hoort niet thuis in die plannen.”