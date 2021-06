Yves Lampaert: “Graag via alternatief programma naar WK en Parijs-Roubaix”

Interview

In zijn eerste wedstrijd na een lange break eindigde Yves Lampaert in Dwars door het Hageland meteen op het podium. “Maar ik mis nog die korte, intensieve prikkel”, vertelde hij ons achteraf. “In de Baloise Belgium Tour en de kampioenschappen wil ik in orde zijn. Daarna gaat de focus richting het najaar.” Lampaert mikt op een WK-selectie en – uiteraard – op Parijs-Roubaix.

Yves Lampaert maakte in Dwars door het Hageland deel uit van de beslissende ontsnapping, maar had in de finale geen overschot om nog iets te forceren. “Ook niet evident, omdat Boy van Poppel controleerde in functie van zijn broer. Het tempo lag hoog. Op de Citadel richting finish heb ik het goed aangepakt door de klim vooraan te beginnen. Het werd uiteindelijk een sprint van stervende zwanen, al valt op de zege van Tiller niets af te dingen. Verdiende overwinning.”

Na de Ronde van Vlaanderen reed Lampaert nog de Brabantse Pijl. Nadien ging de riem er even af en via een hoogtestage bouwde hij op naar deze juni-maand. “Normaal heb je na zo’n stage wel een dipje vooraleer je echt rendement haalt. In dat opzicht stemt mijn prestatie van vandaag me wel tevreden. Tegen de Baloise Belgium Tour en de kampioenschappen moet dat in orde komen. Ik hoop ergens iets te scoren.”

BK tijdrijden in eigen dorp

De 30-jarige West-Vlaming van Deceuninck-Quick-Step viseert onder meer een medaille op het Belgisch kampioenschap tijdrijden, dat in zijn eigen Ingelmunster wordt georganiseerd. “Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn er uiteraard de topfavorieten. Wellicht kan ik met Victor (Campenaerts, red) duelleren voor die derde medaille. Of wie weet, het die twee toppers toch een beetje moeilijk maken.”

“Ik kijk er naar uit, daar voor eigen volk”, geeft Lampaert nog mee. “Het parcours is overigens niet van de poes. Je gaat er wellicht mee lachen, maar in elk van de drie rondes moeten we vier bruggen over, waarvan eentje bijna vanuit stilstand. Geloof me dat die bruggen er na drie ronden gaan inhakken. Ik beschouw het als een echte intervaltijdrit, veel meer dan de BK’s van de voorbije jaren in Middelkerke en Koksijde.”

WK en Parijs-Roubaix

In principe staat er voor Lampaert na de kampioenschappen geen Tour de France op het menu. Ik ben reserve en lig in balans met Ballerini en die is ook niet slecht bezig. Dat wordt dus moeilijk.” Al lijkt de Ingelmunsternaar zich daar bij neer te leggen. “Dan maar de focus op het najaar. Ik wil nu al vooruitkijken naar eind september, begin oktober”, klinkt het.

“Misschien is het voor een aantal mannen die de Tour rijden, nog te lang tot het WK in Leuven. Ik hoop me daarop klaar te stomen via een alternatief programma. Er is overigens niet alleen het WK, maar ook nog Parijs-Roubaix, een week later. Hopelijk worden dat twee hoogtepunten.”

Zondag eindigde Lampaert in de Elfstedenronde als 98ste, nadat hij de hele dag in dienst had gereden van kopman Mark Cavendish. De Brit sprintte in Brugge uiteindelijk naar de tweede plaats achter Tim Merlier.