Niels Bastiaens • woensdag 18 oktober 2023 om 08:05

Yentl Vandevelde: “Heb me erbij neergelegd dat er geen profcarrière meer inzit”

Interview Een kleine maand nadat Yentl Vandevelde in een gesprek met WielerFlits het nieuws naar buiten bracht dat hij in 2024 niet mag blijven bij Tour de Tietema-Unibet, heeft de 22-jarige Gentenaar nog altijd geen ploeg voor volgend jaar gevonden. “Ik heb alles geprobeerd, maar meer dan een continentale ploeg zal er niet meer inzitten”, legt Vandevelde uit.

Een misnoegde Vandevelde vertelde destijds dat hem eerst duidelijk werd gemaakt dat ‘het er goed uitzag’ voor een verlengd verblijf bij de equipe van boegbeeld Bas Tietema, tot hij begin september iets totaal anders te horen kreeg. En dat terwijl hij de ploeg in de ZLM Tour eigenhandig haar grootste zege tot nu toe schonk.

“Het was mooi om de vele positieve reacties op dat bericht te zien. Veel mensen zaten met mij in, maar niet de mensen waar ik op had gehoopt: diegene die aan het hoofd staan van een ploeg. Ik heb wel veel reacties van Belgische clubteams gekregen. Maar dan ben je kermiskoersen aan het rijden. Dat is mijn droom niet, dus daar heb ik vriendelijk voor bedankt.”

Toch bleef Vandevelde de afgelopen maand niet bij de pakken zitten. “Ik heb bijna elke ploeg gecontacteerd, want ik heb geen manager. Elke keer kreeg ik te horen dat het te laat is, dat ze vol zitten. Of misschien onderschatten ze mij, omdat ik zo veel in dienst heb gereden. Dat had ik al een beetje gevreesd. Luca Van Boven en Aaron Van der Beken hebben er alles aan gedaan om me bij Bingoal WB binnen te loodsen, maar het is de baas die beslist, niet mijn vrienden.”

Wrang gevoel blijft

Vandevelde werd ook uitgenodigd in Amsterdam voor een laatste bijeenkomst met de hele TDT-Unibet-ploeg. “Het is niet dat er ruzie is, maar we hebben het ook niet uitgepraat. Bas is nooit naar mij toegekomen, en ik ben daar te koppig voor. Als je niet verdergaat met een werknemer, dan mag je toch op z’n minst zeggen waarom. Als hij daar het lef niet eens voor heeft… Ik ben nog naar Amsterdam geweest om het mooi af te sluiten. Maar het blijft wrang, want het gevolg is dat ik nu op straat sta.”

Voor 2024 ziet het er bijgevolg niet zo goed uit. “In het begin ben ik vaak verdrietig geweest, maar nu heb ik me erbij neergelegd dat er toch geen profcarrière meer inzit. Ik kan er hopelijk nog het beste uithalen bij een continentale ploeg en wat koersen in het buitenland rijden. Of ja, misschien toch een kermiscoureur worden en een job zoeken, want zo veel als dit jaar zal ik niet meer verdienen. Ik fiets gewoon te graag al te stoppen.”