Wout van Elzakker (23) hangt fiets aan de wilgen

De wielercarrière van Wout van Elzakker zit erop. De 23-jarige renner uit Hoogerheide was vorig jaar nog prof bij het Italiaanse Vini Zabù, dit jaar was hij actief namens Bahrain Cycling Academy. Die opleidingsploeg van Bahrain Victorious houdt ermee op, maar dat was voor Van Elzakker niet de druppel. Hij kampt al enige tijd met een ingrijpende blessure, vertelt hij aan WielerFlits.

De jonge coureur begon zijn beloftenjaren in dienst van het Spaanse Quick-Step-Telcom. Een jaar later keerde hij in Nederland terug bij LottoNL-Jumbo-De Jonge Renner. In beide jaren kreeg hij als stagiair de kans om Metec-TKH te overtuigen, maar dat lukt niet. De tijdrijder kreeg in 2019 vervolgens toch een plekje bij een Continental-ploeg, dankzij Differdange uit Luxemburg.

In het coronajaar 2020 kwam hij vervolgens niet in actie. Groot was dan ook de verrassing toen Van Elzakker als prof werd aangekondigd bij Vini Zabù. Het Italiaanse profavontuur werd echter geen succes. De Nederlander reed slechts één UCI-koers uit en tot overmaat van ramp hield zijn ploeg er ook mee op te bestaan aan het einde van 2021. Hij vond onderdak bij Bahrain.

Beknelde liesslagaders

Ook dat avontuur eindigt na een jaar. Sterker nog: Van Elzakker zet een punt achter zijn loopbaan. “Ik heb in augustus een onderzoek gehad naar een vernauwing/knik in mijn liesslagaders. Daarna heb ik nog een second opinion laten doen. Daaruit bleek dat het probleem toch groter was dan in eerste instantie leek. Het probleem zit namelijk in beide beenslagaders.”

In zijn linkerbeen gaat het om een vernauwing van het bloedvat, waarbij er ook een knik in zit. In zijn rechterbeen is er alleen sprake van een vernauwing. “In het ziekenhuis vertelden ze mij dat dit zeker al een paar jaar speelt. Dit verklaarde voor mezelf wel wat. Toen ik dit hoorde kreeg ik ook het nieuws dat mijn huidige ploeg stopt. Ik ging eraan twijfelen of ik wel zou opereren.”

“De wielerwereld is een onzekere wereld” zegt hij daarover. “Het ging al een aantal jaren niet zoals ik wilde. Beter gezegd, het ging gewoon slecht. Als ik diep moest gaan lukte dit niet, doordat er veel te weinig zuurstof naar mijn benen ging. Hiervoor zijn de Ziekte van Pfeiffer in 2021 en m’n slagaders problemen geweest die me in de weg zaten, maar daar wil ik het niet op schuiven. Het mentale ging ook meespelen. Ik heb voor nu besloten om te stoppen.”