Wout van Elzakker (22) naar het Italiaanse Vini Zabù-KTM

Van een verrassende transfer gesproken. Wout van Elzakker gaat aan de slag bij de Italiaanse ProTeam-formatie Vini Zabù-KTM. Zijn testresultaten hebben de ploegleiding naar verluidt overtuigd. Dat bevestigen bronnen aan WielerFlits. De 22-jarige Brabander vindt er in Etienne van Empel een landgenoot als ploegmaat.

Voor Van Elzakker betekent het een overstap van het clubteam De Jonge Renner naar het Italiaanse ProTeam Vini Zabù-KTM. De jonge Nederlander reed in 2020 nog geen enkele wedstrijd en had de voorbije jaren te kampen met een slepende knieblessure. Denderende uitslagen reed hij niet. Zijn beste resultaat was een achtste plek op het NK Tijdrijden U23 in 2017, toen als eerstejaars belofte.

Als laatstejaars junior werd hij wel vijftiende in de vermaarde Trophée Centre Morbihan (UCI Nation’s Cup U19) en veertiende in de Ronde des Vallées. Normaliter zijn ook dat geen uitslagen om een profcontract te versieren, maar het is Van Elzakker toch gelukt. Hij komt volgend seizoen naast Van Empel ook Kamil Gradeck en Jakub Mareczko tegen. De Poolse tijdrijder en Italiaanse spurter komen over van CCC.

Vorige teams

Van Elzakker proefde eerder al van het Continental-niveau. Dat was in 2017 en 2018, toen hij in het najaar stagiair was bij Metec-TKH. In 2019 reed hij een seizoen voor het Luxemburgse Continental-team Differdange-GeBa, maar die ploeg trok de stekker er aan het einde van vorig seizoen uit. “Dat team reed veel wedstrijden tussen de profs. Is leuk, maar was iets te hoog gegrepen op dat moment”, zei hij eerder dit jaar tegen BN/De Stem.

Nu acht Vini Zabù-KTM hem dus wel rijp voor de profs. Als neoprof tekent Van Elzakker voor twee seizoenen.